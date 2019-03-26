Миграционная служба будет выдавать украинцам паспорта в канун и день выборов президента

ГМС будет работать в субботу, 30 марта, и в воскресенье, 31 марта.

Подразделение Государственной миграционной службы будут работать в канун и день проведения выборов президента, в субботу, 30 марта, и в воскресенье, 31 марта, для выдачи паспортов гражданина Украины.

Об этом сообщается на сайте ГМС.

"Государственная миграционная служба Украины способствует тому, чтобы граждане Украины смогли реализовать свое избирательное право, имея на руках паспорт гражданина Украины. Поэтому в канун и день проведения выборов 30 и 31 марта 2019 года организовано дежурство работников территориальных органов и подразделений ГМС на территории всей Украины - для выдачи уже изготовленных паспортов, которые уже доставлены в территориальные органы и подразделения ГМС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ГМС обратилась к "Полиграфическому комбинату "Украина" с предложением рассмотреть возможность безотлагательного производства и персонализации паспортов граждан Украины для их дальнейшей оперативной доставки в территориальные органы и подразделения ГМС.

Также, она обратилась в Центры предоставления административных услуг и центры обслуживания граждан "Паспортный сервис" с предложением рассмотреть возможность организации работы по выдаче паспортов 30 и 31 марта.

Напомним, введение паспорта в форме карточки в Украине началось в январе 2016 года, сейчас новые паспорта выдаются только в случае обмена паспорта, взамен утраченного или похищенного, а также лицам, достигшим 14-летнего возраста и оформляющим паспорт впервые. 21 сентября прошлого года в Украине выдали 10-миллионый биометрический паспорт.