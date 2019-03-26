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Украина не будет признавать суверенитет Израиля над Голанскими высотами

Украина руководствуется Уставом ООН и выполняет решения Совета Безопасности.

Украина не будет признавать суверенитет Израиля над Голанскими высотами
Голанские высоты
Фото: EPA/UPG

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Официальную позицию Украины представитель МИДа Екатерина Зеленко объявила 26 марта.

Украина в вопросе Голанских высот руководствуется Уставом ООН и выполняет решения Совета Безопасности ООН, говорится на сайте министерства.

"Вопрос Голанских высот неоднократно рассматривался Совбезом ООН, который принял соответствующие решения, в частности резолюции № 242 от 1967, № 465 от 1980, № 497 от 1981 года. Наше государство продолжает последовательно выступать за достижение всеобъемлющего мирного урегулирования на Ближнем Востоке и учета законных интересов безопасности Израиля", - говорится в сообщении.

Как известно, Резолюция Совета Безопасности № 497 от 17 декабря 1981 года говорит о том, что приобретение территории силой является недопустимым в соответствии с Уставом ООН, принципами международного права и соответствующими резолюциями Совбеза ООН. В Резолюции также говорится, что решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупированных сирийских Голанских высотах является недействительным и не имеет международной юридической силы.

Напомним,25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Церемония прошла в Белом доме в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

С 1944 по 1967 год Голанские высоты входили в состав Сирии, однако Израиль захватил две трети этих территорий во время Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году власти Израиля в одностороннем порядке провозгласили свой суверенитет над этой территорией. Это не признали ни мировое сообщество, ни Совет Безопасности ООН, которые постоянно призывают вернуть территорию Сирии и утверждают, что все израильские правовые акты по Голанских высот не являются легитимными.

На данный момент на Голанских высотах проживает 30 тыс. израильтян.

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