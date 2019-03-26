ООН и ряд стран осудили решение США по Голанским высотам

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отреагировал на официальное признание Соединенными Штатами Америки Голанских высот территорией Израиля. В понедельник, 25 марта, пресс-секретарь генсека ООН заявила, что этот шаг США "не изменил статуса Голан", передает DW.

Официальные власти Сирии подвергли резкой критике признание администрацией Дональда Трампа суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

В МИД страны заявили, что признание Вашингтоном территории Голан за Израилем - грубое посягательство на "суверенитет и территориальную целостность Сирии".

Также сирийское государственное телевидение распространило предупреждение неназванного сирийского чиновника, что неограниченная поддержка Соединенными Штатами Израиля делает Вашингтон главным врагом арабов.

Действия США резко осудили и в Анкаре. Так, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США в очередной раз нарушили международное право, признав суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

"Это решение не делает законной аннексию Израилем Голанских высот", - отметил Чавушоглу.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил обратиться с вопросом Голан в ООН.

На действия Трампа отреагировали и в МИД России. Там в частности предупредили, что такой шаг американского президента может лишь обострить противостояние на Ближнем Востоке.

Негативно на решение США отреагировали и в Бейруте. По мнению ливанского правительства, такой шаг со стороны Вашингтона - нарушение международного права. Кроме того, подобные действия подрывают "попытки достижения мира" в регионе, отметили в МИД Ливана.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Территория Голанских высот была захвачена Израилем в Сирии в 1967 году в ходе Шестидневной войны. В 1981 году Кнессет Израиля принял закон, которым в одностороннем порядке провозгласил суверенитет над территорией Голанских высот. Совет Безопасности ООН не признала это решение, а Сирия требует возвращения этой территории.