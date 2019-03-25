ВВС Израиля ударили по офису лидера ХАМАС в секторе Газа (обновлено)

В это же время палестинцы возобновили ракетный обстрел Израиля.

Израильская авиация в понедельник вечером нанесла удар по зданию в секторе Газа, в котором расположен офис лидера ХАМАС Исмаила Хании. В это же время палестинцы возобновили ракетный обстрел Израиля.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на The Times of Israel.

"Истребители ЦАХАЛ только что атаковали офис лидера ХАМАС Исмаила Хании в районе Римал на севере сектора Газа",- говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Израильские военные начали обстрел позиций ХАМАС в секторе Газа ранее в понедельник. Мишенью стала штаб-квартира разведки "Хамас" в секторе Газа.

По данным газеты, ракеты с территории Палестины были выпущены по югу Израиля. В городе Сдерот и близлежащих населенных пунктах слышны звуки сирен, говорится в заявлении ЦАХАЛ, выдержки из которого приводит издание.

Согласно сообщениям некоторых израильских СМИ, система ПРО "Железный купол" перехватила несколько ракет.

Обновление. Палестинское исламистское движение ХАМАС, правящее в секторе Газа, объявило о взаимном прекращении огня с Израилем, передает AFP.

Сообщается, что соглашения о перемирии удалось достичь при посредничестве Египта.

Ранее в понедельник сообщалось, что ракета, направленная из сектора Газа, попала в частный дом в израильском городе Кфар-Сава рано утром в понедельник. В результате инцидента пострадали семь человек.