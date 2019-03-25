ВВС Израиля ударили по офису лидера ХАМАС в секторе Газа (обновлено)

Израильская авиация в понедельник вечером нанесла удар по зданию в секторе Газа, в котором расположен офис лидера ХАМАС Исмаила Хании. В это же время палестинцы возобновили ракетный обстрел Израиля.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на The Times of Israel.
"Истребители ЦАХАЛ только что атаковали офис лидера ХАМАС Исмаила Хании в районе Римал на севере сектора Газа",- говорится в заявлении ЦАХАЛ.
Израильские военные начали обстрел позиций ХАМАС в секторе Газа ранее в понедельник. Мишенью стала штаб-квартира разведки "Хамас" в секторе Газа.
По данным газеты, ракеты с территории Палестины были выпущены по югу Израиля. В городе Сдерот и близлежащих населенных пунктах слышны звуки сирен, говорится в заявлении ЦАХАЛ, выдержки из которого приводит издание.
Согласно сообщениям некоторых израильских СМИ, система ПРО "Железный купол" перехватила несколько ракет.
Обновление. Палестинское исламистское движение ХАМАС, правящее в секторе Газа, объявило о взаимном прекращении огня с Израилем, передает AFP.
Сообщается, что соглашения о перемирии удалось достичь при посредничестве Египта.
Ранее в понедельник сообщалось, что ракета, направленная из сектора Газа, попала в частный дом в израильском городе Кфар-Сава рано утром в понедельник. В результате инцидента пострадали семь человек.