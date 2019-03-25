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В аэропорту Франкфурта отменили 68 рейсов из-за технического сбоя

Сложности продлятся еще несколько дней.

В аэропорту Франкфурта отменили 68 рейсов из-за технического сбоя

В аэропорту немецкого Франкфурта-на-Майне сегодня в первой половине дня отменили 68 рейсов. Об этом сообщает "Немецкая волна".

Рейсы отменили из-за сбоя программного обеспечения в одном из центров Немецкой службы безопасности полетов, который находится в Лангене близ Франкфурта и контролирует регион между Боденским озером, границей с Нидерландами, Касселем и Тюрингией. В связи с возникшими проблемами пропускная способность центра снижена на 25%.

46 из этих рейсов аннулировала авиакомпания Lufthansa. В результате в нужное время не смогли вылететь 4500 пассажиров. По данным авиакомпании, отменены прежде всего рейсы, которые повторяются с небольшими интервалами времени.

Сообщается, что часть полетов будет отменена и в ближайшие дни. Сбой в программном обеспечении предполагается устранить в ночь на 28 марта. Другие диспетчерские центры DFS в Мюнхене, Бремене и Карлсруэ от компьютерного сбоя не пострадали.

Напомним, ранее в марте большинство стран мира закрыли свое воздушное пространство для новых самолетов Boeing серии 737 MAX 8 и 9 из-за сбоя в программном обеспечении лайнеров. Из-за недостатков системы разбились два пассажирских самолета - в Индонезии и в Эфиопии.

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