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Трамп-младший высказался за увольнение Йованович

"Нам нужно больше Ричардов Гренеллов".

Трамп-младший высказался за увольнение Йованович
Мари Йованович
Фото: РБК

Дональд Трамп младший, сын президента США Дональда Трампа, призвал снять посла США в Украине Мари Йованович с должности после ее критических замечаний в адрес администрации.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Нам нужно больше Ричардов Гренеллов (посол США в Германии, - ред.) и меньше этих шутов среди послов", - написал Трамп-младший.

Свой твит Трамп сопроводил ссылкой на статью издания DailyWire под названием "Призывы к замене американского посла времен Обамы в Украине усиливаются". В статье говорится, что скандал вокруг посла США в Украине набрал обороты после того, как 22 марта телеканал Fox News обнародовал письмо бывшего конгрессмена Пита Сешнса, направленное в мае 2018 года госсекретарю Майку Помпео. В письме экс-конгрессмен заявил, что Йованович в Украине критикует Трампа и его решения, "презрительно относится" к администрации и заявляет о скором импичменте.

Также издание утверждает, что Трамп более года пытается снять Йованович с должности.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко в интервью американскому HillTV заявил, что во время первой встречи с ним, Йованович передала ему перечень людей, в отношении которых нельзя проводить расследование. В Госдепартаменте назвали утверждение Луценко "откровенной выдумкой".

В посольстве США заявили, что информация о т.н. "списке неприкасаемых" не соответствует действительности и имеет целью ослабить репутацию посла Йованович. Кроме того, подчеркнули в посольстве, обвинения в адрес представителей США являются проявлением коррупции, а озвучивание претензий в СМИ "не делает эти претензии правдивыми".

Президент Украины, а также Министерство иностранных дел выразили поддержку Йованович.

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