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​Луценко: посол США передала мне список лиц, которых просила не привлекать к ответственности

Госдепартамент назвал утверждение Луценко "откровенной выдумкой".

​Луценко: посол США передала мне список лиц, которых просила не привлекать к ответственности
Юрий Луценко
Фото: Макс Левин

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что во время первой встречи с ним, посол Украины в США Мила Йованович передала ему перечень людей, в отношении которых нельзя проводить расследование.

Об этом Луценко рассказал в интервью американскому HillTV, передает Би-би-си.

В ГПУ подтвердили, что Луценко дал интервью изданию HillTV. The Hill - одно из ведущих политических изданий США, которое фокусирует внимание на работе Конгресса и Белого Дома, часто с него начинают свой день американские политики.

"К сожалению, с первой встречи с послом США в Киеве (Йованович) дала мне список людей, которых мы не должны привлекать к ответственности", - рассказал Луценко.

"Мой ответ - недопустимо. Никто в этой стране, ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол не помешают мне расследовать, если имеет место быть преступление", - продолжил он.

Госдепартамент назвал утверждение Луценко "откровенной выдумкой".

"Мы видели сообщения об этих обвинениях", - рассказал спикер Госдепартамента. - США пока не предоставляют никакой помощи Генеральной прокуратуре Украины, но раньше делали попытку поддержать фундаментальную реформу сферы юстиции, в том числе после Революции достоинства 2014 года. Когда политическая воля для настоящих реформ у нескольких прокуроров, которые сменяли друг друга, оказалась недостаточной, мы воспользовались нашей ответственностью перед американскими налогоплательщиками и перенаправили помощь более продуктивным проектам".

Луценко также сообщил, что Генпрокуратура не получила около $4 млн, которые посольство США в Украине должно было выделить на его ведомство, заявив, что "ситуация на самом деле довольно странная" и отметил, что средства были выделены, но в Украине их "никогда не получали".

"Мы получили от Посольства США письмо от посла, что деньги, о которых мы говорим, были под полным контролем посольства США, и что Посольство США не требовало нашей правовой оценки этих фактов. Ситуация была довольно странной, так как средства, о которых мы говорим, были предназначены для Генеральной прокуратуры, и мы сказали [им], что мы никогда не видели их, и посольство США ответило, что проблем нет", - добавил генпрокурор.

Напомним, ранее Луценко устроил перепалку с директором Антикоррупционного бюро Артемом Сытником из-за из-за "87 страниц переписки" фигурантов оборонного скандала.

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