В Раде решили разработать единый законопроект о незаконном обогащении

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности решил создать рабочую группу по наработке единого законопроекта об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Об этом в кулуарах парламента рассказала представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Комитет проголосовал за создание рабочей группы, чтобы наработать единственного приемлемого для голосования Верховной Радой формулировки незаконного обогащения. Почему? Потому что если в зал будут поданы эти 13 альтернативных законопроектов, это будет означать, что голоса размоются", - сказала Луценко.

К работе этой группы привлекут авторов нынешних законопроектов, украинских и международных экспертов.

Главой рабочей группы назначили депутата Валерия Карпунцова из БПП.

"Думаю, между первым и вторым туром [президентских выборов] рабочая группа соберется и вынесет на обзор, что будет анализироваться, кто войдет в ее состав", - сказала Луценко.

Напомним, Конституционный суд Украины отменил статью 368-2 Уголовного кодекса из-за некорректной формулировки.

В ней под незаконным обогащением подразумевалось "приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а так же передача им таких активов любому другому лицу".

Судьи признали, что в такой редакции статья о незаконном обогащении не согласуется с конституционным принципом презумпции невиновности (ч.1-3 ст.62 Конституции) и конституционным предписанием о недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников (ч.1 ст.63 Конституции).

После этого в Верховную Раду внесли более десятка законопроектов с другой формулировкой.