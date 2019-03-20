Холодницкий поручил закрыть все дела о незаконном обогащении до 28 марта

Всего в НАБУ и САП было таких 65 дел.

Заместитель генерального прокурора - специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий распорядился закрыть все уголовные производства о незаконном обогащении до 28 марта.

Об этом он заявил на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады.

Холодницкий отметил, что четыре дела о незаконном обогащении уже находятся в суде и будут закрыты на ближайших заседаниях. Так, в частности, 3 апреля прокуроры САП в суде заявят об отказе от обвинений в адрес министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

"Я поставил НАБУ и САП срок до 27 марта. Я не буду ничего скрывать, и 28 марта я опубликую список со всеми фигурантами, в отношении которых расследовались дела (о незаконном обогащении). До этого времени эти производства подлежат безусловному закрытию", - сказал Холодницкий.

Он также отметил, что всего в НАБУ и САП было 65 дел о незаконном обогащении.

Напомним, 26 февраля Конституционный Суд отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

В декабре 2017 года 59 депутатов Рады попросили КС признать неконституционным привлечение чиновников к уголовной ответственности за незаконное обогащение. Представителем группы инициаторов был депутат Павел Пинзеник ("Народный фронт"). Кроме него, среди инициаторов значились депутаты Максим Поляков и Евгений Дейдей (НФ), подозреваемые в незаконном обогащении и получении неправомерной выгоды. Статья 368-2, предусматривающая уголовную ответственность за незаконное обогащение, была включена в УК в 2011 году.