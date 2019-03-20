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​​Кабмин объявил конкурс на должности руководителей таможни и налоговой

Конкурс состоится 16 апреля 2019 года.

​​Кабмин объявил конкурс на должности руководителей таможни и налоговой
Фото: news.ub.ua

Кабинет министров объявил конкурс на должности председателей Налоговой и Таможенной служб.

Об этом сообщил в Фейсбуке министр Кабмина Александр Саенко.

"Правительством принято решение об объявлении конкурса на должность председателя Государственной налоговой службы и председателя Таможенной службы, а также утверждены условия его проведения, в частности - общие и специальные квалификационные требования, а также требования к компетентности, наработанные Министерством финансов и Нацагентством по вопросам государственной службы совместно с международными партнерами", - написал он.

Сам конкурс будет проведен Комиссией высшего корпуса госслужбы 16 апреля 2019 года.

Напомним, 6 марта Кабмин утвердил положения о Налоговой и Таможенной службе, которые создаются в рамках разделения Государственной фискальной службы. Деятельность обеих служб будет координироваться Кабмином.

Главы служб назначаются на конкурсной основе и увольняются правительством по предложению комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы. Предельную численность сотрудников также устанавливает правительство.

Разделение ГФС - один из "маяков" Международного валютного фонда. Этот процесс должен быть завершен до конца апреля.

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