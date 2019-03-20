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Зеленский заявил, что готов был уступить Вакарчуку на выборах

"Если бы Слава был, я бы уступил ему".

Зеленский заявил, что готов был уступить Вакарчуку на выборах
Фото: facebook/Владимир Зеленский

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что готов был поддержать фронтмена "Океана Эльзы" Святослава Вакарчука, если бы тот баллотировался на выборах 31 марта.

"Я и еще один музыкант, все мы продемонстрировали желание что-то сделать, пойти в политику. Если бы Слава был, я бы уступил ему. Пожалуйста, если ты веришь, если чувствуешь в себе силы, тебе не слабо - давай, мы поддержим рейтингами, людьми, идеями", - сказал он 18 марта на встрече с представителями бизнес-ассоциаций.

Зеленский подчеркнул, что в обществе существует огромный запрос на изменения.

Летом 2018 года тогда еще шоумен Зеленский снял видеообращение к Вакарчуку с намеком на то, чтобы вместе пойти на выборы. "Слава, ну что. Ты "да" или "нет"? Потому что если ты железно "да" или точно "нет", - ну тогда и я", - сказал тогда Зеленский.

Однако в итоге Вакарчук не пошел на выборы, а Зеленский баллотируется. Сейчас он лидер президентской гонки по опросам всех крупных социологических компаний.

Вакарчук в 2018 году рассматривался социологами одним из наиболее рейтинговых кандидатов в Президенты.

Музыкант выступал на важных общественных мероприятиях, таких как форум YES Виктора Пинчука, на одних площадках с другими кандидатами, но сам так четко и не заявлял о своем политическом будущем и в итоге на стал баллотироваться.

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