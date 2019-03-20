В Европарламенте показали фильм об украинских узниках Кремля

В России и оккупированном Крыму по политическим мотивам содержатся в заключении около 70 граждан Украины.

Фото: Представительство Украины в ЕС

В Европарламенте показали фильм о заложниках Кремля, посвященный украинским политзаключенным. Об этом сообщило представительство Украины в ЕС на своей странице в Фейсбуке.

Фильм "Заложники Путина: украинские политзаключенные Кремля" посвящен гибридной российской агрессии против Украины и украинским политзаключенным, которые незаконно содержатся Кремлем в России и временно оккупированном Крыму.

Открывая мероприятие, представитель Украины при ЕС Николай Точицкий отметил, что сейчас Россия незаконно удерживает более 70 украинских политзаключенных и 24 моряка, Россия продолжает политические преследования против граждан Украины и массовые нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

"Мы призываем наших партнеров увеличить политическое давление и ужесточить санкции, чтобы остановить российскую агрессию против Украины", - сказал Точицкий.

Во время презентации фильма евродепутаты отметили необходимость усиления политического давления с целью освобождения незаконно удерживаемых граждан Украины, отметив, что эта тема должна быть постоянно на повестке дня ЕС, поскольку Украина защищает сейчас не только себя в борьбе против российской агрессии, но и европейские страны.

В мероприятии приняли участие украинские правозащитницы Александра Шандра, Мария Томак и Игорь Гриб (отец украинского политзаключенного Павла Гриба) и Виктор Сорока (отец украинского моряка Василия Сороки, незаконно захваченного Россией в плен 25 ноября 2018 в районе Керченского пролива).

Напомним, по данным МИД Украины, по состоянию на июнь 2018 года, по меньшей мере 24 гражданина Украины находятся за решеткой в России по политическим мотивам, 24 моряка взяты военнопленными, еще 40 политзаключенных – в оккупированном Крыму.