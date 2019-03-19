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АРМА опубликовала список переданных в управление активов. Там есть квартиры, машины и мивина

Перечень состоит из 726 позиций на сумму около 3,5 млрд гривен.

АРМА опубликовала список переданных в управление активов. Там есть квартиры, машины и мивина
АРМА
Фото: arma.gov.ua

Агентство по розыску и менеджменту активов опубликовало перечень всех арестованных активов, переданных ему в управление.

Список арестованного имущества по состоянию на 15 марта 2019 года состоял из 726 позиций, среди которых квартиры, машины, корпоративные права, депозиты, гаражи, прочее недвижимое имущество и даже продукты, такие как макароны, мивина и газировка.

Список представляет собой файл с коротким описанием арестованного имущества, регион его расположения, ссылка на постановление суда и текущий статус управления.

По словам директора АРМА Антона Ящука, общая стоимость переданного в управление имущества достигает 3,5 млрд гривен

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