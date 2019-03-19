Омбудсмен РФ Москалькова вылетела в Киев, чтобы участвовать в суде по делу Вышинского

Украина настаивала на синхронных визитах омбудсменов к заключенным, но этого не произошло.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова вылетела в Киев, чтобы присутствовать на судебном заседании по делу о госизмене редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом сообщала пресс-служба Москальковой.

"Уполномоченный сегодня вылетает в Киев, чтобы завтра принять участие в судебном заседании Кирилла Вышинского и проверить условия его содержания", - заявили пресс-службе.

Вместе с Москальковой в Киев вылетают руководители рабочего аппарата и секретариата уполномоченного.

Вышинский будет этапирован в Киев для участия в судебном заседании 20 марта 2019 года в Верховном Суде, которое начнется в 10.00.

Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

Украинский омбудсмен Людмила Денисова в течение двух лет ни разу не смогла посетить украинских политзаключенных в России - Павла Гриба, Станислава Клыха, Олега Сенцова, Александра Кольченко, военнопленных моряков или других заключенных - так как служба исполнения наказаний РФ не давала на это разрешения.