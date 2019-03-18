Суд заочно приговорил бывшего полпреда Путина в Крыму к 13 годам тюрьмы

Святошинский районный суд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина России Олега Белавенцева, которого обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к государственной измене и ведении агрессивной войны против Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Фейсбуке.

"Следствием установлено и в суде доказано, что уполномоченный представитель Президента РФ в "Крымском федеральном округе" Белавенцев А.Е. в период февраля-марта 2014 года, находясь на территории Украины, а именно Автономной Республики Крым, действуя по предварительному сговору группой лиц с другими представителями власти РФ, организовывал совершение военнослужащими Российской Федерации во взаимодействии с военными казачьими обществами действий, направленных на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, изменения границ ее территории и государственной границы в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, путем ведения агрессивной войны для организации оккупации и дальнейшей аннексии территории полуострова Крым, что привело к тяжелым последствиям в виде нарушения территориальной целостности Украины, а также в указанный период подстрекал украинских военнослужащих к совершению государственной измены", - написала она.

По делу Белавенцева велось специальное заочное досудебное расследование и специальное судебное рассмотрение.

Напомним, в августе 2016 года Генпрокуратура разослала уведомления о подозрении 20 высокопоставленным российским чиновникам. Среди них был - глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и Белавенцев.