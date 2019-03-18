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​Метеорологи прогнозируют позднее и короткое лето

После 15 августа в Украине начнется ранняя и длинная осень.

​Метеорологи прогнозируют позднее и короткое лето
​Метеорологи прогнозируют позднее и короткое лето
Фото: Макс Требухов

Украинский научно-исследовательский метеорологический институт Национальной академии наук прогнозирует позднее и короткое лето.

Об этом сообщила завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Вазира Мартазинова.

По ее словам, в начале июня температура в западных областях Украины составит 15-17 градусов, а в центральных областях и на востоке - около 17-19 градусов. С середины июня ожидается похолодание, которое будет сопровождаться градом, сильными кратковременными ливнями и шквальными ветрами.

"Первая половина лета не подойдет для отдыха, но порадует дачников и работников сельского хозяйства", - отметила Мартазинова.

Согласно прогнозам, после 15 августа в Украине начнется ранняя и длинная осень.

"Лето наше стало короче. Лето наше начинается с середины июня и заканчивается в середине августа", - добавила она,

Напомним, минувшая зима оказалась на 2ºС теплее климатической нормы.

2018 год вошел в десятку самых жарких за историю наблюдений в Киеве. Среднегодовая температура прошлого года в столице составила +9,5°С, что на 1,8°С превысило климатическую норму.

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Источник: "Украинские новости"
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