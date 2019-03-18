Во Львовской области застрелили пограничника

Сегодня в одном из подразделений Мостисского отряда, в результате огнестрельного выстрела был ранен военнослужащий.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
"В результате обстоятельств, которые в настоящее время уточняются, военнослужащий получил огнестрельное ранение. Предварительно, пуля была выпущена из оружия другого военнослужащего, находившегося в пограничном наряде", - говорится в сообщении.
На место происшествия прибыла скорая помощь. Врачи транспортировали раненого в ближайшую больницу, но к сожалению во время транспортировки пострадавший умер.
Военнослужащий, из оружия которого был осуществлен выстрел, задержан.
По данному факту Государственной пограничной службой создано ситуативную группу для проведения расследования. Поставлены в известность правоохранительные органы, в том числе органы прокуратуры. Сейчас подробно устанавливаются все обстоятельства, которые могли привести к происшествию.
На месте работает оперативно-следственная группа.
Напомним, 10 марта на границе с Румынией пограничники со стрельбой задерживали сигаретных контрабандистов.