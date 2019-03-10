На границе с Румынией пограничники со стрельбой задерживали сигаретных контрабандистов

В Черновицкой области пограничники со стрельбой пресекли попытку контрабанды в Румынию 9,5 тысяч пачек сигарет. Об этом информирует сайт Госпогранслужбы.

Инцидент произошел около шести утра 10 марта.

"Пограничный наряд отделения инспекторов "Фальков" наткнулся на группу лиц, которые направлялись в сторону границы. За несколько сотен метров от государственной границы, пытаясь задержать нарушителей, пограничникам пришлось осуществить два предупредительных выстрела вверх", - говорится в сообщении.

После этого контрабандисты скрылись, оставив коробки, в которых было почти 5 тысяч пачек сигарет

Кроме того, на участке этого же отделения пограничники выявили еще почти 4,5 тысячи пачек сигарет различных марок. Табачные изделия пограничники нашли недалеко от границы, где была замечена другая группа контрабандистов.

"Чтобы избежать ответственности они также бросили товар и прибегли к бегству. Убегая правонарушители не реагировали ни на команды пограничников, ни на предупредительные выстрелы вверх", - рассказали в ведомстве.

Поиски злоумышленников продолжаются.

Обнаруженные почти 9,5 тысяч пачек сигарет будут переданы в ГФС.

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, ранее в Винницкой области полиция изъяла у пенсионерки более тонны поддельного элитного алкоголя.