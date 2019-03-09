"Нацкорпус" устроил потасовку с полицией в Черкассах, пытаясь прорваться к Порошенко (обновлено)
"Нацкорпус" устроил потасовку с полицией в Черкассах, пытаясь прорваться к Порошенко (обновлено)
"Капитан Марвел": Just a Girl
"Капитан Марвел": Just a Girl
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Китай предоставил компании Tesla кредит на $521 миллион на завод в Шанхае
Китай предоставил компании Tesla кредит на $521 миллион на завод в Шанхае
Чорновол получила орден "За мужество"
Чорновол получила орден "За мужество"
​В Германии на 23 тыс. евро оштрафовали водителей, не создавших спасательный коридор для скорой помощи
​В Германии на 23 тыс. евро оштрафовали водителей, не создавших спасательный коридор для скорой помощи
Юлия Тимошенко - гость программы KishkiNa
Юлия Тимошенко - гость программы KishkiNa
Тимошенко: "Я не думаю, что нужно что-то делать с Владимиром Зеленским"
Тимошенко: "Я не думаю, что нужно что-то делать с Владимиром Зеленским"
Под Администрацией президента произошли столкновения между "Нацкорпусом" и полицией
Под Администрацией президента произошли столкновения между "Нацкорпусом" и полицией
ГлавнаяОбществоПроисшествия

На Лесном массиве в Киеве автомобиль врезался в троллейбус, погиб человек

Жертва аварии - пассажир Daewoo Lanos. Люди в троллейбусе не пострадали.

Фото: Виталий Мирошниченко

В субботу вечером в Киеве на перекрестке Братиславской улицы и Лесного проспекта в столкновении автомобиля Daewoo Lanos и троллейбуса с пассажирами погиб человек.

Корреспондент LB.ua со слов свидетелей сообщил, что троллейбус остановился на светофоре на красный свет. По непонятным причинам водитель Daewoo, не притормаживая, врезался в заднюю часть троллейбуса.

Один из пассажиров Daewoo получил смертельные травмы и погиб на месте происшествия. Другого пассажира и водителя легковушки госпитализировали с тяжелыми травмами.

Фото: Виталий Мирошниченко

Пассажиры троллейбуса не пострадали.

Обстоятельства ДТП выясняет следственная группа.

Виталий Мирошниченко
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также