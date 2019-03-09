Жертва аварии - пассажир Daewoo Lanos. Люди в троллейбусе не пострадали.

Фото: Виталий Мирошниченко

В субботу вечером в Киеве на перекрестке Братиславской улицы и Лесного проспекта в столкновении автомобиля Daewoo Lanos и троллейбуса с пассажирами погиб человек.

Корреспондент LB.ua со слов свидетелей сообщил, что троллейбус остановился на светофоре на красный свет. По непонятным причинам водитель Daewoo, не притормаживая, врезался в заднюю часть троллейбуса.

Один из пассажиров Daewoo получил смертельные травмы и погиб на месте происшествия. Другого пассажира и водителя легковушки госпитализировали с тяжелыми травмами.

Фото: Виталий Мирошниченко

Пассажиры троллейбуса не пострадали.

Обстоятельства ДТП выясняет следственная группа.