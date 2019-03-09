В субботу вечером в Киеве на перекрестке Братиславской улицы и Лесного проспекта в столкновении автомобиля Daewoo Lanos и троллейбуса с пассажирами погиб человек.
Корреспондент LB.ua со слов свидетелей сообщил, что троллейбус остановился на светофоре на красный свет. По непонятным причинам водитель Daewoo, не притормаживая, врезался в заднюю часть троллейбуса.
Один из пассажиров Daewoo получил смертельные травмы и погиб на месте происшествия. Другого пассажира и водителя легковушки госпитализировали с тяжелыми травмами.
Пассажиры троллейбуса не пострадали.
Обстоятельства ДТП выясняет следственная группа.