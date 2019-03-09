"Капитан Марвел": Just a Girl
"Капитан Марвел": Just a Girl
В Киеве прошел Марш женщин, не обошлось без столкновений (добавлены фото)
В Киеве прошел Марш женщин, не обошлось без столкновений (добавлены фото)
Тимошенко: "Я не думаю, что нужно что-то делать с Владимиром Зеленским"
Тимошенко: "Я не думаю, что нужно что-то делать с Владимиром Зеленским"
Китай предоставил компании Tesla кредит на $521 миллион на завод в Шанхае
Китай предоставил компании Tesla кредит на $521 миллион на завод в Шанхае
Чорновол получила орден "За мужество"
Чорновол получила орден "За мужество"
Юлия Тимошенко - гость программы KishkiNa
Юлия Тимошенко - гость программы KishkiNa
УЕФА официально отметил один эпизод из матча "Челси" – "Динамо"
УЕФА официально отметил один эпизод из матча "Челси" – "Динамо"
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Солнечные панели First Solar на 19,9% прибыльнее кремниевых аналогов (полевые испытания)
Солнечные панели First Solar на 19,9% прибыльнее кремниевых аналогов (полевые испытания)
ГлавнаяОбществоПроисшествия

СБУ с помощью инсценировки предупредила заказное убийство предпринимателя из Херсона

Заказчика и исполнителя убийства задержали.

СБУ с помощью инсценировки предупредила заказное убийство предпринимателя из Херсона
СБУ предупредила заказное убийство предпринимателя из Херсона
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности задержала заказчика и исполнителя заказного убийства предпринимателя из Херсона. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

Было установлено, что один из членов организованной группировки из Запорожья искал исполнителей заказного убийства в криминальной среде Кировоградской области.

Организатор планировал похищение херсонского фермера для вымогательства выкупа в размере 100 тысяч долларов. После получения суммы его планировали убить.

"Во время операции, сотрудники СБ Украины имитировали похищение предпринимателя. Правоохранители задержали заказчика и исполнителя преступления после передачи части "оплаты" в размере 40 тыс. долларов", - говорится в сообщении.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) УК Украины.

Фото: ssu.gov.ua

Ранее сообщалось, что киевского бизнесмена будут судить за заказ убийства трех человек в Черкасской области. Его задержали в июне 2018 года при помощи инсценировки преступления.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также