Служба безопасности задержала заказчика и исполнителя заказного убийства предпринимателя из Херсона. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

Было установлено, что один из членов организованной группировки из Запорожья искал исполнителей заказного убийства в криминальной среде Кировоградской области.

Организатор планировал похищение херсонского фермера для вымогательства выкупа в размере 100 тысяч долларов. После получения суммы его планировали убить.

"Во время операции, сотрудники СБ Украины имитировали похищение предпринимателя. Правоохранители задержали заказчика и исполнителя преступления после передачи части "оплаты" в размере 40 тыс. долларов", - говорится в сообщении.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) УК Украины.

Фото: ssu.gov.ua

Ранее сообщалось, что киевского бизнесмена будут судить за заказ убийства трех человек в Черкасской области. Его задержали в июне 2018 года при помощи инсценировки преступления.