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СБУ объяснила почему запретила въезд журналисту из Австрии

Кристиану Вершютцу запретили въезд в Украину на 1 год.

СБУ объяснила почему запретила въезд журналисту из Австрии
Кристиан Вершютц
Фото: facebook.com/chervakova

В Службе безопасности Украины объяснили причину запрета на въезд в Украину австрийском журналисту Кристиану Вершютцу. Информацию о запрете в СБУ подтвердили 9 марта на странице в Facebook.

"Основанием для такого решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста", - заявили в СБУ.

При этом в ведомстве напомнили, что сам Вершютц "отмечал в своем интервью о существующих угрозах его жизни в Украине".

"Во избежание возможных провокаций во время пребывания австрийского журналиста в нашей стране СБУ, в соответствии с законодательством, приняла решение о запрете ему на въезд", - говорится в сообщении.

Кристиан Вершютц является руководителем украинского бюро австрийского телеканала ORF. Ранее сообщалось, что в течение последних четырех лет он посещал временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и оккупированный Крым через неконтролируемые пункты пропуска с территории Российской Федерации. 

Также, по информации нардепа Ольги Черваковой, Вершютц освещал события в Украине, используя штампы кремлевской пропаганды, тиражировал фейки "Раша тудей", которые дискредитируют деятельность Вооруженных сил Украины, отрицают агрессию Российской Федерации против Украины, а боевиков регулярной армии РФ позиционируют "ополченцами".

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