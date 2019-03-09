Усиление присутствия НАТО в Черном море единственное, что может сдержать РФ, - вице-премьер

"Нет оснований рассчитывать на прекращение российской агрессии в ближайшей перспективе".

Украина не имеет оснований рассчитывать на прекращение агрессии со стороны России в ближайшей перспективе, однако сдержать ее может расширение присутствия НАТО в Черноморском регионе.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в ходе встречи со специальным помощником президента США по российским и европейским делам Фионой Хилл, передает пресс-служба Кабмина.

"Агрессивные действия РФ подрывают региональную и международную безопасность. Кремль пренебрегает международным правом и двусторонними соглашениями. Такое поведение требует усиления давления на Россию", - заявила вице-премьер.

Как отметила Климпуш-Цинцадзе, Украина рассчитывает на дальнейшее пристальное внимание со стороны США к ситуации в Азовском и Черном морях и осуждение российского вооруженного нападения на ВМС Украины в Керченском проливе.

По ее словам, лидерство США в усилении военного присутствия НАТО в Черноморском регионе чрезвычайно важно и является "единственным путем, который может помочь сдержать Россию от агрессивных действий".

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от предложения США отправить корабли в Керченский пролив. Германия и Франция сочли это ненужной провокацией.

В феврале президент Украины Петр Порошенко заявил, что не исключает дальнейшие возможные агрессивные действия России в Черном море и акцентировал на необходимости увеличить присутствие военных кораблей НАТО в регионе.

Напомним, российские военные 25 ноября захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира - 24 человека - доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся сейчас.