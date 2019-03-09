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Тимошенко считает 3,5 грн за кубометр газа реальной ценой

Сейчас цена составляет 8,55 грн/куб.

Тимошенко считает 3,5 грн за кубометр газа реальной ценой
Юлия Тимошенко
Фото: ba.org.ua

Снизить цену на газ до 3,5 грн за кубометр для населения совершенно реально, считает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Об этом она заявила во время программы «Главная тема. Выбор» на телеканале «Украина».

«Добыть газ, транспортировать к людям, заплатить налоги и добавить 30% рентабельности - это 3 грн 50 коп. за кубометр газа. Сегодня украинцам выставляют 8 грн 55 коп. за кубометр. Это нечестно, глубоко коррупционно и абсурдно с экономической точки зрения», - заявляет Тимошенко.

По словам политика, «в цену газа заложена и заработная плата Председателя НАК «Нафтогаза», которая составляет 2 миллиона грн в месяц, и откаты и коррупционные наценки

».

Лидер «Батькивщины» настаивает: надо привлечь к уголовной ответственности всех коррупционеров, которые возглавляют газовую отрасль. А также - демонополизировать импорт газа, установить честные правила в сфере его добычи и направить украинское топливо исключительно на потребности населения.

Юлия Тимошенко считает решение Окружного административного суда

аргументом для снижения тарифов. Он, в частности, назвал постановление правительства №315, которым в 2016 году была повышена цена на газ, незаконным и необоснованным.

«Это первый шаг, это основа для того, чтобы после президентских выборов, не потеряв ни одного дня, просто отменить все эти нечестные вещи и поставить единственную реальную правильную цену на газ, которая будет вдвое ниже», - заявила политик.

Лидер «Батькивщины» также напомнила, что в себестоимости тепла - 85% стоимости природного газа, в стоимости горячей воды - 75%. Поэтому когда снизится цена на газ вдвое, уменьшится и тариф на тепло и на горячую воду.

Также она заявила о необходимости уволить всех членов НКРЭКУ.

«У нас осталось больше 20 дней до завершения жизни этой власти. И я думаю, что вся страна с большим удовольствием отправит ее в небытие», - подытожила кандидат в Президенты.

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