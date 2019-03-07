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Тимошенко: коррупционеры должны отвечать по всей строгости

Политик заявила, что знает все поименно.

Тимошенко: коррупционеры должны отвечать по всей строгости
Фото: ba.org.ua

Все, кто наживался на стране в течение пяти лет, должны ответить по всей строгости. Об этом заявила кандидат на пост Президента Украины Юлия Тимошенко на пресс-конференции 7 марта в Киеве.

«Я хочу предупредить всех, без исключения, кто сегодня занимается коррупцией и ее возглавляет - от действующего президента и его окружения до всех, кто вовлечен в коррупционные пирамиды, - вы первый раз за 28 лет будете реально отвечать по строгим законам», - заверила она.

При этом лидер «Батькивщины» отметила необходимость наказания за торговлю на крови и коррупционные сделки в армии: «Тот, кто заработал хоть одну копейку на войне, на беде - будет сидеть пожизненно! Никто нас в этом не остановит».

Юлия Тимошенко обратила внимание на то, что действующий глава государства «в 2018 году часть своего состояния, свои деньги давал под проценты собственной воюющей стране», и это ему тоже не пройдет.

Она предупредила, что знает всех поименно, «кто восстанавливал финансовую пирамиду в НБУ и Министерстве финансов и получал от махинаций невиданные проценты». Им придется предстать перед законом, добавила политик.

Началом ответственности за «тарифную вакханалию» лидер «Батькивщины» назвала решение суда о необоснованности и незаконности повышения цен на газ для населения.

Юлия Тимошенко напомнила, что НКРЭКУ, которая устанавливает тарифы, формирует своим указом именно президент: он назначает членов комиссии и увольняет их.

«Президент персонально несет ответственность за всю тарифную коррупцию, тарифную несправедливость, которая проходила 5 лет. И будет за это персонально отвечать», - заверила кандидат в президенты.

Новый президент должен сменить состав НКРЭКУ и, как следствие, будут установлены обоснованные и справедливые тарифы для населения, отметила политик.

«Спуска не будет никому. Даже не надейтесь! Вы точно знаете, что со мной никогда не могли договориться, потому что для меня первично - это развитие страны и благосостояние нашего народа. И все, что вы приняли, - в многократно большем размере вы вернете народу. И, кстати, ни вылететь, ни выехать, ни выползти из страны мы вам не дадим!» - подытожила Юлия Тимошенко.

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