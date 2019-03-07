Тимошенко подписала обязательство перед украинцами

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко подписала обязательство кандидата в президенты перед каждым гражданином Украины, где четко определен перечень конкретных шагов, которые лидер «Батькивщины» воплотит в жизнь в случае победы на выборах, сообщается на сайте партии.

«Это письменное обязательство мной и моей командой перед гражданами Украины будет выполнено!» - отметила она во время пресс-конференции в Киеве.

Председатель партии убеждена, что недоверие людей к политикам является большой проблемой Украины. Поэтому предлагается новая модель предвыборной кампании - подписание письменных обязательств кандидатов перед страной и украинцами.

«Таким образом взятые перед выборами обязательства сможет увидеть и проверить каждый гражданин», - сообщила она.

Юлия Тимошенко назвала главные пункты своих обязательств, пути воплощения которых прописаны в Новом курсе Украины - всеобъемлющем документе, который касается всех сфер жизни людей. В частности, отметила политик, первоочередным для новой власти будет установление мира на всей территории Украины: «В этом сомнений нет. Донбасс и Крым будут возвращены».

Еще одним фундаментальным обязательствам лидер «Батькивщины» назвала снижение цен на газ вдвое, и как следствие - на тепло и на горячую воду. Она напомнила, что уже сделала первый шаг к этому, доведя в суде незаконность и необоснованность повышения тарифов.

Также сразу после выборов Юлия Тимошенко как новый президент вынесен на референдум Новую Конституцию.

«Мы покончим с кланово-олигархическим режимом, покончим с коррупцией на системном уровне, лишив всех - президента, депутатов, судей - любого иммунитета. Граждане должны быть равны перед законом. А все, кто занимался коррупцией, реально будут отвечать по закону», - заверила лидер партии.

Молодежь получит возможность получать высшее образование бесплатным, заработает медицинское страхование, будет введена «персонифицированная система пенсионного обеспечения, что позволит каждому иметь свой частный счет в банке, а пенсия будет не ниже 4000 грн».

"Обязательства перед молодежью также предусматривает создание условий для жизни и работы на родной земле", - сказала лидер «Батькивщины». - Так, прежде всего будет изменена денежно-кредитная политика, кредиты для тех, кто хочет развивать свой бизнес, станут доступными - долгосрочными, под 3% годовых и без залога".

«Мы также обязуемся ввести одноразовую помощь при рождении первого ребенка - 50 тыс. грн, второго - 100 тыс. грн, а третьего и более - 150 тыс. грн», - продолжила Юлия Тимошенко.

Кроме того, для Украины Юлия Тимошенко и ее команда собираются за 5 лет поднять уровень жизни, доходы людей до уровня Польши.

Среди важных шагов председатель партии назвала и поддержку аграриев - продление моратория на продажу земли и введение для них единого налога на гектар.

Не обошла вниманием кандидат в президенты и армию - законом будет утвержден новый контракт, в котором предусмотрено зарплата военных в 1.5 раза выше средней по стране и социальный пакет, который сделает службу в армии привлекательной и желанной для тех, кто хочет защищать страну.

«И каждая семья военного будет поддержана государством», - подчеркнула политик.

Первые экземпляры подписанного Юлией Тимошенко Обязательства достались журналистам. Лидер партии пообещала, что впоследствии аналогичные документы с ее подписью получит каждый украинец.

«Мы за 5 лет построим реально сильную европейскую страну и люди будут богатыми», - подытожила она.