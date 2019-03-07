"Батькивщина" заявила о распространении листовок, дискредитирующих Тимошенко

Партия "Батькивщина" заявляет об очередной дискредитации кандидата в президенты Юлии Тимошенко. В частности, на сайте партии размещена информация, что патрульные города Покровское Днепропетровской области, остановили автомобиль ВАЗ 2109 (АН0526ВТ), в котором находились двое двадцативосьмилетних жителей Курахово (Донецкая область) - Богомаз Александр Викторович и Яремич Артем Дмитриевич. Во время проверки полицейские обнаружили в салоне авто 150 листовок формата А3 с информацией, дискредитирующей кандидата в Президенты Украины Юлию Тимошенко.

В "Батькивщине" заявили, что указанные лица получили груз на «Новой почте» от неизвестного, с которым связывались через одну из социальных сетей, и который заплатил каждому по 2000 грн за расклеивание провокационных листовок.

"Из надежных источников нам доподлинно известно, что мужчины выполняли одну из «операций» так называемого «черного штаба» Петра Порошенко - офиса, созданного на Банковой с единственной целью - любым способом опорочить главного конкурента нынешнего президента - Юлию Тимошенко", - заявляют в "Батькивщине".

"Мы понимаем, что Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины давно превратились в подразделения кооперации «Рошен», и сейчас их основной задачей является дискредитация главных оппонентов нынешнего президента. Поэтому обращаемся в Министерство внутренних дел с требованием установить и привлечь к ответственности всех участников этой позорной провокации. А также всех причастных к работе «черного штаба» Петра Порошенко, который, зарабатывая на войне миллионы с помощью фальсификаций, подкупа и запугивания, пытается вернуть в страну времена Януковича", - резюмировали в заявлении.