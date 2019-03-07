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НАБУ пришло с обысками к Гладковским

Проводится около 20 обысков, " в том числе у Игоря и Олега Гладковских".

НАБУ пришло с обысками к Гладковским
Дом Игоря Гладковского в Козине
Фото: Макс Требухов

Национальное антикоррупционное бюро 7 марта пришло с обысками к бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому и его сыну Игорю. Также обыски проводятся у других фигурантов журналистского расследования о хищениях в "Укроборонпроме" Виталия Жукова и Андрея Рогозы.

Об этом рассказал на брифинге директор НАБУ Артем Сытник.

"На данный момент по делу проводится около 20 обысков, в том числе у Игоря и Олега Гладковских",- сказал Сытник.

Напомним, что в Украине вторую неделю продолжается скандал вокруг "Укроборонпрома" в связи с журналистским расследованием о коррупции в оборонной сфере.

25 февраля 2019 года журналисты Bihus.info сообщили, что государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из России. Запчасти завозились контрабандой, их качество не проверялось, и иногда в Украину попадал обыкновенный металлолом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому". Прибыль дерибанилась между участниками схемы.

Расследование основано на переписке, которую слил редакции анонимный источник в 2018 году. Там были указаны имена, даты, суммы взяток и откатов.

Один из фигурантов расследования Игорь Гладковский назвал его фейком, но несмотря на это его отец Олег Гладковский уволен с должности первого замсекретаря СНБО. Также "Укроборонпром" отстранил директора Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. Морозова Алексея Бабича и директора государственного предприятия "Изюмский приборостроительный завод" Сергея Филоненко.

"Укроборонпром" был создан в декабре 2010 года, в его состав входит более 130 предприятий военно-промышленного комплекса.

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Источник: "Українські новини"
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