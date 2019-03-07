Тимошенко провела встречу с замгоссекретаря США Хейлом и призвала к усилению санкций против РФ

Лидер "Батькивщины" заверила, что "не пойдет ни на какие уступки Путину".

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела встречу с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Гейлом.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

"Спасибо вам за нашу встречу, за то, что вы приехали в Украину в такой сложный момент. Соединенные Штаты Америки - это не просто наши друзья, это народ, которой бок о бок с нами развивает демократию в стране. Поэтому мы можем говорить откровенно о ситуации в Украине как стратегические партнеры", - подчеркнула Тимошенко.

Отмечается, что на встрече, прежде всего, речь шла о ситуации на востоке Украины и в аннексированном Россией Крыму.

Тимошенко призвала к усилению санкций против страны-агрессора и подчеркнула, что Крым должен быть возвращен Украине, но при этом ее команда "не пойдет на уступки президенту РФ Владимиру Путину".

Она подчеркнула необходимость - при сохранении Минского формата переговоров - параллельного введения новых переговоров о прекращении войны на Донбассе в рамках нового формата "Будапешт плюс".

Тимошенко рассказала зХейлу о политической и социально-экономической ситуации в Украине и о ходе внедрения реформ, в частности борьбу с коррупцией.

"Украинский народ заслуживает самых высоких оценок, но ему фатально не везет с властью. Сегодня власть погрязла в коррупции. К этому же используются деньги, которые идут на армию. Это самая страшная коррупция в тот момент, когда мы пытаемся противостоять российской агрессии, в тот момент, когда граждане, едва выживая в сложных экономических условиях, платят налоги на армию. Теперь весь народ Украины знает, что высшее руководство государства использует эти деньги в своих коррупционных целях, и это касается всех сфер жизни", - сказала Тимошенко.

Она рассказала Хейлу о своей программе "Новый курс" и сообщила о своей последней встрече с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

"Мы очень верим, что в Украине могут начаться реальные изменения", - сказала Тимошенко.

Стороны также обсудили ход проведения предвыборной кампании.