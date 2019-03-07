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​Порошенко и замгоссекретаря США Хейл обсудили усиление давления на Россию

Отдельно обсуждались дальнейшие шаги по противодействию агрессивным действиям РФ в Черном и Азовском морях.

​Порошенко и замгоссекретаря США Хейл обсудили усиление давления на Россию
Петр Порошенко и Девид Хейл
Фото: president.gov.ua

Петр Порошенко провел встречу с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом.

Об этом сообщается на сайте президента.

Порошенко отметил существенное усиление украинского-американского стратегического партнерства за последние четыре года, в том числе значительное углубление сотрудничества в сфере безопасности и обороны, а также активный рост объемов торгово-экономического сотрудничества. Он также подчеркнул важную роль помощи со стороны США для успешной имплементации реформ и укрепления обороноспособности Украины, которая продолжает двигаться курсом европейской и евроатлантической интеграции.

Отдельно обсуждались дальнейшие совместные шаги в целях противодействия агрессивным действиям России в Черном и Азовском морях, а также меры в ответ на российский вооруженное нападение на украинский корабли.

"Стороны отметили необходимость дальнейшего усиления давления на Россию, в том числе путем санкций в ответ на агрессивную политику Кремля, которая целенаправленно подрывает международную стабильность и безопасность", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, Порошенко и Хейл обсудили вопрос проведения выборов в Украине и подчеркнули необходимость недопущения внешнего вмешательства визбирательный процесс.

Хейл передал приветствие от госсекретаря США Майка Помпео, отметил "значительный прогресс, которого достигла Украина за последние годы в условиях российской агрессии". Он также заверил Порошенко в неизменной поддержке Украины со стороны США.

Напомним, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл 5-7 марта находится в Киеве с визитом.

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