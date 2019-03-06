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Украина на год продлила безвизовый режим с Северной Македонией

Порошенко подписал соответствующий указ.

Украина на год продлила безвизовый режим с Северной Македонией
Фото: ubr.ua

Украина продлила безвизовый режим с Северной Македонией на один год.

Об этом говорится в указе Президента №57 от 6 марта.

Согласно документу, безвизовый режим в Украину и транзитный проезд через территорию Украины для граждан Северной Македонии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней, введен на период с 16 марта 2019 до 15 марта 2020 года.

Соответствующее решение принято с целью развития и практической реализации принципов добрососедского партнерства между Украиной и Северной Македонией, активизации двусторонних контактов во всех сферах взаимоотношений и подтверждения намерения продолжать сотрудничество по либерализации режима взаимных поездок граждан.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Украина имеет безвизовый режим с 86 иностранными государствами, упрощенный - с 54 и визовый - с 58.

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