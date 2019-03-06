Порошенко анонсировал начало работы ВАКС до конца года

По словам президента, конкурс в ВАКС был беспрецедентным по открытости и прозрачности.

Президент Петр Порошенко заявил, что Высший антикоррупционный суд начнет свою работу до конца текущего года.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

По словам президента, конкурс в ВАКС был беспрецедентным по открытости и прозрачности.

"Это был беспрецедентный по открытостью и прозрачностью конкурс, в котором Общественный совет международных экспертов ветировал 42-х кандидатов, то есть почти 40% из 113 претендентов, которые перед этим успешно сдали тестирование. Как и обещал, Высший антикоррупционный суд заработает уже в текущем году", - написал Порошенко.

Он также отметил, что несколько часов назад Высшая квалификационная комиссия судей объявила 39 победителей среди кандидатов в Антикоррупционный суд и Апелляционную палату ВАКС. Среди них - 22 судей, 13 адвокатов и четверо ученых.

"Высший антикоррупционный суд сосредоточится на рассмотрении наиболее весомых антикоррупционных дел, подотчетных НАБУ. Его создание - свидетельство твердой политической воли в борьбе с коррупцией, в том числе - и в сфере оборонно-промышленной", - добавил президент.

Напомним, ВККСУ определила победителей конкурса на должности судей ВАКС. Изначально на должности претендовали более 300 человек, все этапы отбора прошли только 52.