В память о ликвидированной СЭС
В память о ликвидированной СЭС
​Сын Гладковского снял ответ на расследование журналистов под названием "Ваші гроші"
​Сын Гладковского снял ответ на расследование журналистов под названием "Ваші гроші"
Политтехнолог Зеленского: «Лучше сказать зуб даю, чем шапку сниму»
Политтехнолог Зеленского: «Лучше сказать зуб даю, чем шапку сниму»
Безвиз под угрозой. Чем чреваты «аэропортные войны» между Украиной и Израилем
Безвиз под угрозой. Чем чреваты «аэропортные войны» между Украиной и Израилем
В Кремле рассказали, почему в этом году Россия не отправляла "гумпомощь" на оккупированный Донбасс
В Кремле рассказали, почему в этом году Россия не отправляла "гумпомощь" на оккупированный Донбасс
Кабмин отказался продлить контракт с Коболевым
Кабмин отказался продлить контракт с Коболевым
Семь украинцев вошли в ежегодный рейтинг миллиардеров от Forbes
Семь украинцев вошли в ежегодный рейтинг миллиардеров от Forbes
В Киеве мужчина в форме полиции застрелил водителя Mercedes (обновлено)
В Киеве мужчина в форме полиции застрелил водителя Mercedes (обновлено)
Боец UFC эффектно нокаутировал соперника, но нелепо травмировался, празднуя победу
Боец UFC эффектно нокаутировал соперника, но нелепо травмировался, празднуя победу
ГлавнаяПолитика

Порошенко анонсировал начало работы ВАКС до конца года

По словам президента, конкурс в ВАКС был беспрецедентным по открытости и прозрачности.

Порошенко анонсировал начало работы ВАКС до конца года
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко заявил, что Высший антикоррупционный суд начнет свою работу до конца текущего года.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

По словам президента, конкурс в ВАКС был беспрецедентным по открытости и прозрачности.

"Это был беспрецедентный по открытостью и прозрачностью конкурс, в котором Общественный совет международных экспертов ветировал 42-х кандидатов, то есть почти 40% из 113 претендентов, которые перед этим успешно сдали тестирование. Как и обещал, Высший антикоррупционный суд заработает уже в текущем году", - написал Порошенко.

Он также отметил, что несколько часов назад Высшая квалификационная комиссия судей объявила 39 победителей среди кандидатов в Антикоррупционный суд и Апелляционную палату ВАКС. Среди них - 22 судей, 13 адвокатов и четверо ученых.

"Высший антикоррупционный суд сосредоточится на рассмотрении наиболее весомых антикоррупционных дел, подотчетных НАБУ. Его создание - свидетельство твердой политической воли в борьбе с коррупцией, в том числе - и в сфере оборонно-промышленной", - добавил президент.

Напомним, ВККСУ определила победителей конкурса на должности судей ВАКС. Изначально на должности претендовали более 300 человек, все этапы отбора прошли только 52.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также