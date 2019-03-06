​Порошенко пообещал ревизию всех контрактов "Укроборонпрома"

Президент Петр Порошенко пообещал провести полный аудит концерна "Укроборонпром".

Об этом он сказал на заседании Совета национальной безопасности и обороны в среду.

"Мы инициируем сейчас согласно закону о национальной безопасности комплексный международный аудит концерна "Укроборонпром", комплексную ревизию всех контрактов", - сообщил президент Украины

"Во-вторых, я предлагаю немедленно решить вопрос расширения состава наблюдательного совета концерна за счет международных специалистов из стран-партнеров, которые являются членами НАТО", - добавил он.

Порошенко считает, что такие шаги помогут "Укроборонпрому" не потерять доверие международных партнеров и украинского общества.

Напомним, что в Украине вторую неделю продолжается скандал вокруг "Укроборонпрома" в связи с журналистским расследованием о коррупции в оборонной сфере.

25 февраля 2019 года журналисты Bihus.info сообщили, что государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из России. Запчасти завозились контрабандой, их качество не проверялось, и иногда в Украину попадал обыкновенный металлолом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому". Прибыль дерибанилась между участниками схемы.

Расследование основано на переписке, которую слил редакции анонимный источник в 2018 году. Там были указаны имена, даты, суммы взяток и откатов.

Один из фигурантов расследования Игорь Гладковский назвал его фейком, но несмотря на это его отец Олег Гладковский уволен с должности первого замсекретаря СНБО. Также "Укроборонпром" отстранил директора Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. Морозова Алексея Бабича и директора государственного предприятия "Изюмский приборостроительный завод" Сергея Филоненко.

"Укроборонпром" был создан в декабре 2010 года, в его состав входит более 130 предприятий военно-промышленного комплекса.