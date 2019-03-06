Прокуратура сообщила о подозрении в сепаратизме пророссийскому журналисту

Прокуратура Автономной Республики Крым объявила автору интернет-ресурса "Антифашист", журналисту Владимиру Скачко о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2 ст.110 УК).

Об этом сообщила 6 марта пресс-служба АРК.

5 марта по месту жительства Скачко сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины провели обыск, во время которого изъяли материалы антиукраинского содержания.

"Во время обыска обнаружены и изъяты материалы антиукраинской направленности, которые начиная с 2014 года распространялись в украинских и российских СМИ, в том числе те, которые содержат призывы к совершению действий, направленных на изменение границ территории Украины, а также ряд предметов с символикой государства-оккупанта, пропагандирующих оккупацию полуострова", – сказано в сообщении.

Фото: ark.gp.gov.ua

В сообщении пресс-службы АРК не указана фамилия подозреваемого, но есть ссылка на статью Скачко на сайте "РИА Новости Украина" от 16 марта 2014 года.

Кроме того, сам Скачков в комментарии "РИА Новости" заявил, что против него открыто производство, связанное с делом против главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого подозревают в государственной измене.