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Пашинский опроверг информацию о выезде из страны

В 16.00 нардеп примет участие в заседании СНБО.

Пашинский опроверг информацию о выезде из страны
Фото: Макс Левин

Заместитель руководителя фракции НФ, председатель профильного комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский опровергает информацию о своем выезде за границу. В 16:00 он намерен принять участие в заседании СНБО по вопросам реформирования Укроборонпрома. Об этом сообщает Житомир.Life.

Ранее на свой странице в Facebook соотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко заявил, что Пашинский вместе с сыном поспешно выехали за пределы Украины. Причина, по его словам, в том, что детективы НАБУ арестовали бывшего и действующего директора государственной компании «Спецтехноэкспорт» Павла Барбула и Владислава Бельбаса, которые преступным путем присвоили 55 млн.грн. А сын Пашинского работал в этой кампании.

Журналисты сайта Житомир.Life 6 марта, находясь в городе Коростень, встретились с народным избранником во время его визита к медицинским работникам городской больницы и поздравления женской части коллектива с наступающим праздником весны.

Сергей Пашинский в Житомирской областной больнице
Фото: Житомир.Life
Сергей Пашинский в Житомирской областной больнице

На вопрос журналистов относительно его возможного отъезда за границу в свете событий вокруг госпредприятия "Спецтехноэкспорт", Сергей Пашинский заявил, что опровергать очевидные фейки не видит смысла. В то же время, добавил нардеп, сам факт его пребывания на территории страны говорит о том, что он никуда не убегал и не собирается. "Я никогда и никуда не убегал. Пусть таким путем идут те, кто ворует у страны, или разгоняет фейки. Также сообщаю, что сегодня в 16:00 я буду участвовать в заседании СНБО по реформированию "Укроборонпрома"", - заявил Сергей Пашинский.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.

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