Апелляционный суд вернул дело Януковича в Оболонский райсуд для исправления и разъяснения

Киевский апелляционный суд вернул дело экс-президента Виктора Януковича в Оболонский райсуд Киева для исправления ошибок и разъяснения приговора. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Указано, что 5 марта коллегия судей Апелляционного суда постановила вернуть материалы дела Януковича в суд первой инстанции.

26 февраля Оболонский суд сообщил, что по состоянию на последний день срока обжалования приговора В.Януковичу, который был 25 февраля, было подано 5 апелляций.

Адвокаты из объединения "Авер Лекс" Богдан Биленко и Андриана Фозекош просят отменить приговор и назначить новое судебное рассмотрение в суде первой инстанции. Их коллеги Виталий Сердюк и Игорь Федоренко просят апелляционный суд дополнительно допросить 48 свидетелей, приговор отменить, а уголовное производство в отношении Януковича закрыть; также отменить аресты на имущество, принятые в рамках данного уголовного производства.

Защитник Александр Горошинский в своей жалобе просит отменить приговор, а уголовное производство в отношении Януковича закрыть. Адвокат Александр Байдик просит изменить приговор, исключив из него ссылку на определенные доказательства и обстоятельства. Государственный защитник Юрий Рябовол просит отменить приговор и оправдать экс-президента.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации.