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​ЕС продлил санкции против Януковича и его окружения, но без Андрея Клюева

Бывший глава АП выиграл суд у Евросоюза.

​ЕС продлил санкции против Януковича и его окружения, но без Андрея Клюева
Фото: biz.nv.ua

Европейский союз продлил санкции против Виктора Януковича и его бывшего окружения еще на год, до 6 марта 2020 года.

В списке осталось 12 человек, говорится на сайте Европейского совета. По сравнению с прошлым годом он сократился на одного человека - Андрея Клюева, так как бывший глава Администрации президента выиграл суд против ЕС.

Напомним, 5 марта 2014 года Европейский Союз ввел санкции в виде замораживания активов в отношении почти двух десятков бывших высших чиновников Украины, которые могут быть причастны к хищению государственных средств Украины.

Санкции ежегодно продлеваются, но список постоянно сокращается.

Сейчас в санкционном перечне остаются Виктор Янукович, Виталий Захарченко, Виктор Пшонка, Виктор Ратушняк, Александр Янукович, Артем Пшонка, Николай Азаров, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов, Александр Клименко, Эдуард Ставицкий.

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