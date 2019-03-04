Политтехнолог Зеленского: «Лучше сказать зуб даю, чем шапку сниму»

«У нас нетипичный цирк: обычно в цирке мало клоунов и много зрителей, зрителям весело и хорошо от выступления этих клоунов. В нашей стране цирк очень необычный, потому что зрителей немного, а клоунов – вся страна», – отвечает Разумков на шутки политиков из противоположного табора о клоуне Зеленском.

Но 28 февраля Зеленский появился в эфире программы «Право на владу» на канале «1+1», которым владеет Игорь Коломойский . Зеленский в студию не пришел – включался по Skype из офиса штаба на Печерске. Именно там мы встретились с его политическим консультантом Дмитрием Разумковым.

Владимир Зеленский – один из фаворитов президентской гонки , хотя и не ведет активной избирательной кампании (если таковой не считать рекламу на ТВ и его сценическую деятельность). Лидер «Студии квартал 95» продолжает гастролировать с концертами, сниматься в третьей части телесериала «Слуга народа» (авось в аккурат к выборам успеют). Во всей этой кутерьме для журналистов времени не находит. «80 запросов от прессы на интервью», – говорит его пресс-секретарь.

«Зеленский суфлерами не пользуется»

Facebook обсуждает, почему Зеленский включался в эфир программы «Право на владу» по Skype.

Потому что был напряженный день. Возможности поехать туда не было.

Это же не так далеко.

Тем не менее. Вопрос же в чем: у наших оппонентов большие штабы, больше финансовых возможностей, ресурсов, а нам многое приходится делать так, как мы делаем, – своими руками в том числе.

Чем вы таким важным занимались, что не смогли поехать?

Целый день что-то происходило. Я, например, с журналистами общался. Я ж не являюсь персональным ассистентом Владимира, поэтому рассказывать вам о его графике я, наверное, тоже не имею права.

Фото: cкриншот видео с эфира

Ваши оппоненты объясняют это тем, что Владимир Зеленский боится эфиров.

Вчера же (28 февраля, – LB.ua) был Владимир Зеленский, это же не был голос за кадром – живой человек. У никого вопросов не возникало. Он здесь сидел. В отличие от наших оппонентов, Владимир суфлерами не пользуется. Двух мониторов, как у президента, у нас не стоит. Даже в «Квартале» их нет. Да и Юлия Владимировна пользуется бумагами. Зеленский говорил от себя, своими словами, так, как к этому привыкли и мы с вами, телезрители, и мы как члены команды. Я не вижу здесь большой проблемы. Если бы Юлия Владимировна была где-то в регионе, она тоже могла бы выйти по Skype.

Но Владимир не был в регионах, он был совсем рядом.

Ну и что? Принципиально присутствие или принципиально ответы на вопросы? Я не совсем понимаю суть проблемы.

Если бы он был в студии, может быть, другие гости программы могли бы задать ему вопросы.

Может быть, и могли бы точно так, как и сейчас, могут задать ему вопросы. Наверное, больше вопросов к ним, а не к нему. Практически все из них находились у власти, занимая достаточно комфортные чаще всего места: кто-то был в премьерском кресле, кто-то был в депутатском, кто-то – в министерском, кто-то – в мэрском. У кого-то есть достижения, у кого-то их немного. У украинского общества гораздо больше вопросов к ним, нежели к Зеленскому.

Фото: Макс Требухов

Вы согласовывали с журналистами вопросы?

Нет. Там не было каких-то специфических вопросов. Если бы мы обсуждали работу ядерного реактора, их, наверное, стоило бы согласовать. Когда мы говорим про коррупцию, которая пронизали все вертикали и эшелоны власти, когда мы говорим фактически о мародерстве (когда во время войны воруют у армии, то это все-таки мародерство, а не коррупция), то, я думаю, здесь не нужно согласовывать что-либо.

Почему я спрашиваю о согласовании вопросов. Как мне кажется, вопросы Натальи Мосейчук были достаточно пиарными, они позволяли Зеленскому показать себя с положительной стороны. К примеру, вопрос о том, как Зеленский будет побеждать коррупцию, когда станет президентом.

Это нормальный вопрос журналиста к кандидату в президенты. Это не заказной вопрос, это вопрос, который беспокоит всех. Если бы она спрашивала, как он будет заниматься выведением бактерий, и он бы ей грамотно ответил, то это был бы заказной вопрос.

Почему после длительной паузы в общении с журналистами Владимир Зеленский появился на «плюсах» (телеканале «1+1»)?

Почему после длительной паузы – мы давали интервью иностранным СМИ (Reuters), во время гастролей «Квартала» он встречался с региональными СМИ. Ни суфлеров, ни рекламы, ничего другого там не было.

Фото: скриншот видео

Это не только мое мнение. Другие коллеги тоже к вам обращались. Говорят, что пока отказываете.

Не отказываем. Мы сегодня не обладаем должным объемом времени для того, чтобы удовлетворить все просьбы. Если бы мы могли, встретились бы со всеми журналистами. Владимир в этом плане открытый человек, но есть ограничения по времени. Даже те же гастроли «Квартала» – это те обязательства, которые на себя Владимир брал раньше. Как человек слова, он будет их выполнять, как бы кто это ни трактовал. Эти гастроли были запланированы, их никто отменять не будет. О каком президентстве мы можем говорить, если он не будет исполнять обещаний до того, как его избрали. Идти по пути наших оппонентов мы не будем.

Вы не ответили на вопрос, почему «плюсы».

Потому что «плюсы» пригласили, это, по-моему, было первое общенациональное шоу, где присутствовали практически все кандидаты, кроме Петра Алексеевича, и где обсуждался вопрос о коррупции в «Укроборонпроме».

То есть вы не давали интервью, к примеру «Новому времени» или LB.ua, потому что у нас аудитория меньше, чем у «плюсов»?

Нет, вы сейчас манипулируете. Я вам сказал, что это первое общенациональное ток-шоу, которое подняло вопрос о коррупции в «Укроборонпроме».

В соцсетях шутили по поводу фразы Зеленского «зуб даю».

Чувство юмора у Зеленского хорошее. Наверное, лучше сказать "зуб даю", чем "шапку сниму". Притом не только сказать, но еще и снять.

(Во время встречи с избирателями в Запорожье президент Петр Порошенко снял шапку с девушки, – LB.ua).

Будет ли Зеленский участвовать в дебатах в случае выхода во второй тур?

Пока не готов ответить, давайте доживем до второго тура.

Говорят, что штаб прячет Зеленского от медиа.

У тех, кто знает лично Зеленского, таких вопросов не возникает, потому что они знают: запретить Зеленскому что-либо – тяжело. Особенно те, кто сталкивался с ним как з бизнесменом, с менеджером. Он слышит людей, прислушивается, у него есть свое мнение, но решения принимает он. У нас нет такого: что дружественным СМИ мы даем интервью, а не дружественным не даем. Будет время, после выборов, пообщаемся со всеми.

Фото: Макс Требухов

Владимир Зеленский будет продолжать гастроли?

Да, будет. Его профессиональная деятельность почему-то раздражает всех, в отличие от профессиональной деятельности президента, когда он ездит в регионы, продолжает получать зарплату (он же в отпуск не ушел, я ничего не путаю?), имеет определенный административный ресурс. Или когда Юлия Владимировна выступает в Раде, ее транслируют и показывают, никто не говорит, чтобы чиновники заплатили за свою агитацию телеканалу «Рада».

Но Владимир Зеленский не хочет быть Петром Порошенко или Юлией Тимошенко.

Он ими никогда не будет, потому что Владимир Зеленский зарабатывает себе сам, а двум другим кандидатам платим мы с вами, даже вы если их не поддерживаете, вы продолжаете спонсировать их кампанию. В первую очередь, Петра Алексеевича.

По поводу фильма «Слуга народа». Съемки продолжаются, Владимир не будет от них отказываться?

Нет, почему он должен отказываться.

Фильм выходит в эфир 30 или 31 марта?

Он выйдет тогда, когда будет снят, будет получено прокатное удостоверение. Если оно будет получено. Мы уже наблюдали, когда администрация президента, по информации СМИ, совместно с партией БПП, представителями ЦИК начинает бороться с художественным фильмом. В стране, где идет война, у представителей властей других проблем и вопросов нет, кроме того, как сделать, чтобы не вышел фильм.

Фото: Макс Требухов

«Обижает, когда потенциальных избирателей называют быдлом»

Социологи описывают аудиторию вашу как более молодую, в сравнении с другими кандидатами. Эти люди никогда не ходили на выборы.

Они действительно никогда не ходили на выборы раньше, потому что у них не было своего кандидата. На сегодня этот кандидат у них появился – это Зеленский. Второй момент – вы оперируете фактажом конца 2018 года. Если смотреть социологию, которую мы видим в январе-феврале, то у нас достаточно расширяется электоральная база. С количеством людей, которые готовы поддержать Зеленского, растет и кластерность этих групп – у нас есть прирост в средней, старшей возрастных группах и даже в так называемых 60+. Очень обижает и Владимира, и членов его команды, и тех, кто сегодня является его потенциальными избирателями, когда им начинают рассказывать, что они какие-то не такие. Отдельные личности позволяли себе рассказывать, что за Зеленского может голосовать только быдло. Для этих персонажей я хотел бы сказать, что большая часть аудитории, которая готова голосовать за Зеленского, – это люди с оконченным или неоконченным высшим образованием, это люди, которые, в отличие от его оппонентов, проживают в разных регионах Украины. Если мы посмотрим на рейтинги Порошенко или Тимошенко, идет очень сильный перекос в западные области. У Зеленского практически равномерная поддержка по всей территории государства, чуть-чуть меньше у нас на Западе, но я думаю еще есть время исправить эту ситуацию.

Как?

Надо вести честную открытую кампанию, не заниматься скупкой голосов, не обманывать избирателей из года в год.

Эти методы работают на аудиторию в целом. Как вы будете привлекать запад Украины?

Я не могу вам рассказывать все аспекты, которые мы делаем. Иначе это не будет сюрпризом для наших оппонентов.

Возвращаюсь к вопросу, как вы будете мотивировать молодых людей идти на выборы?

Социология показывает, что процент молодого избирателя, который готов прийти проголосовать, выше в полтора раза, нежели это было год назад. Я понимаю, что, наверное не все из них придут.

И все же, как вы будете их мотивировать?

Деньгами точно, в отличие от наших оппонентов, мотивировать не будем.

Будете снимать ролики?

Ролики – это не механизм мотивации, это способ донесения информации. Мотивировать мы будем объясняя, что только своими решениями они могут поменять свою страну. Наши оппоненты будут бороться за то, чтобы они не пришли или не проголосовали. Начиная с того, что они будут своих членов избирательной комиссии заставлять очень медленно выдавать бюллетени, создавая искусственную очередь. Молодежь же долго стоять не любит в очередях. Она может развернуться и уйти.

Фото: Макс Требухов

«Образ Зеленского гораздо сильнее, нежели образ Голобородько»

Как вы считаете, ваши избиратели будут голосовать за Голобородько или за Зеленского?

За Зеленского однозначно. Образ Зеленского гораздо сильнее, нежели образ Голобородько. Зеленский – это достаточно сильный, самодостаточный человек, сделавший себя сам. Ему бизнес папа с мамой не подарили, он его не приватизировал после распада Советского Союза. Президент Зеленский однозначно более понятен украинскому избирателю, нежели Голобородько. Голобородько – это хороший образ, но в сегодняшних реалиях нужен достаточно волевой человек. Голобородько таким не был, а вот Зеленский будет.

Но вы же не будете отрицать, что фильм «Слуга народа» повлиял на настроения и восприятие Зеленского?

Фильм «Слуга народа» – это видение «95 квартала» того, каким должен быть президент. Этот фильм они снимали, когда президент был идеалистом. В сегодняшних реалиях президент идеалистом быть не может. Очень много вызовов перед ним стоит. Зеленский более прагматичен и быстрее сможет добиваться результата, нежели это было в фильме с Голобородько.

В сети есть трейлер фильма «Слуга народа», где персонажи, напоминающие Петра Порошенко и Юлию Тимошенко, обсуждают, как они будут «мочить» Голобородько, используя аргументы оппонентов Зеленского. К примеру, что он марионетка олигарха, рука Кремля. Почему это не агитация?

Почему вы решили, что это Порошенко и Тимошенко? Возможно, есть какие-то схожести. То, что в фильме отображаются современные реалии, – это проблема украинской политики, которая имеет место быть. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что делают наши оппоненты. Может, это им фильм подсказал?

Ваш штаб утверждает, что фильм – это не агитация.

Исходя из вашей логики, можно утверждать, что и первая часть фильма была агитацией. Когда снимали первую часть, о выборах не думал никто.

На настроения избирателей это, наверное, как-то повлияло.

Вы думаете, люди настолько зашорены, что они не видят, что что-что не так в украинской политике? Вы думаете, не поэтому они вышли на Майдан? Если мы говорим, что сегодняшний избиратель хочет поменять политическую систему – да, он хочет, потому что надоело.

Очевидно, люди чувствуют, что что-то не так, нужен новый человек, который раньше не был в этом задействован, и фильм как бы является подсказкой, кто может быть этим человеком.

Если такую логику использовать, то надо посмотреть фильм про Богдана Хмельницкого либо про Круты и взять актера. Я предлагаю нам с вами тоже в каком-то фильме сняться, чтобы нас избрали. Поверьте, этого не произойдет. Если в вас внутренне не верят, за вас не проголосуют. К сожалению, наш избиратель был ограничен в выборе – была гречка либо перловка. Наконец-то появилось другое блюдо – зеленый салат. Будем надеятся, что он будет гораздо более полезен Украине, чем та каша, которую мы потребляем на протяжении многих лет.

Вас не пугает перспектива жить в стране, где президент – персонаж сериала?

Когда президентом станет Голобородько, я, наверное, насторожусь, пока президентом будет Зеленский – нет.

Фото: Макс Требухов

«Если будет нарушена вертикаль власти, многие депутаты будут принимать решение по совести»

В вашей программе есть законопроекты «О народовластии», «О снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов, судей», «Об импичменте президента», «Об отзыве народных депутатов». Они уже написаны?

Они будут написаны.

Когда?

Сейчас будут написаны и станут одними из первых законопроектов, которые будут поданы на тот момент президентом Украины. Там сверхтяжелых вопросов прописано не будет. Вопрос в другом, что будет придумывать Рада, чтобы их не принять. Сегодня они апеллируют к тому, что депутатскую неприкосновенность снимать не будут, потому что остается президентская неприкосновенность. Зеленский – один из немногих, который предлагает снять неприкосновенность и с президента.

Допустим, Зеленский побеждает на выборах, есть парламент, который оппозиционно к нему настроен. Как это будет работать?

Если будет подан комплексный законопроект о снятии неприкосновенности со всех, то народных депутатов, то будет тяжело за него не проголосовать, особенно если это поддержит украинский народ. У нас народные депутаты так переживают, когда к ним приходит избиратель и говорит, что нужно что-то принять, что они почему-то сразу начинают это принимать.

То есть перед каждым голосованием вы будете собирать Майдан?

Нет, у нас первым пунктом в программе написано – народовластие. Вторым вопросом – законопроект о референдуме. Давайте вернемся к депутатам. Они говорят, что у президента есть механизмы давления. Но у нас будет генеральный прокурор не президентский, а украинский, и Служба безопасности должна будет заниматься вопросами внешней угрозы, а не якобы борьбой с коррупцией.

Фото: Макс Требухов

Вы говорите об одном законопроекте, но новому президенту придется работать со старым парламентом почти полгода. Как это будет? К примеру, даже этот проект они могут не принять.

Тот, кто не примет, не попадет в следующий парламент.

Тогда вы заблокируете работу страны на полгода.

А вы предлагаете заблокировать еще минимум на пять, да? Избрать тех, кто снова будет принимать законопроекты, которые будут направлены на внутреннее обогащение отдельных персонажей? Думаю, все-таки этого не произойдет, не будет она заблокирована. Если будет нарушена та вертикаль власти, которая сегодня есть, я думаю, многие депутаты будут принимать решение по совести, а не так как это рекомендует фракция.

Если Зеленский не победит на президентских выборах, будет ли партия идти на парламентские?

Партия будет идти на выборы. Разве что, если мы получим катастрофический результат, к примеру, 1%, тогда, наверное, нет.

«В нашей стране цирк очень необычный, потому что зрителей немного, а клоунов – вся страна»

Почему штаб Зеленского предлагал потенциальным избирателям выбрать кандидатуру премьера?

В понимании избирателя полномочия президента шире, нежели есть в Конституции. Это с прицелом на будущие парламентские выборы. Мы надеемся, что избиратель нас поддержит, партия «Слуга народа» зайдет с достаточно серьезным активом других, нежели сегодняшние политики, людей, и будет возможность назначить хорошего премьера.

Вы говорите, что для избирателя полномочия президента шире. Считаете ли вы своего избирателя глупым?

Нет, Бог с вами. Это оппоненты своего избирателя считают глупым, рассказывая, мол, кто же будет голосовать за клоуна. То есть, они четверть своей страны называют клоунами. У нас нетипичный цирк: обычно в цирке мало клоунов и много зрителей, зрителям весело и хорошо от выступления этих клоунов. В нашей стране цирк очень необычный, потому что зрителей немного, а клоунов – вся страна. Они не то, что смеются, они издеваются.

Фото: Макс Требухов

Вы просили советы по поводу кандидатур премьера, главы СБУ и ГПУ. Есть ли уже какие-то предположения по поводу того, как вы будете их выбирать?

У нас предположения есть, но я вам рассказать не могу. Как только я начинаю рассказывать, у этого кого-то возникают большие проблемы.

Это кто-то из ныне действующих политиков?

Я не о политиках. Мы же понимаем, что есть достойные боевые генералы. Давайте подумаем, что произойдет с этим человеком из армии, если Зеленский предложит людям за него голосовать. Как вы думаете, через сколько он перестанет быть действующим генералом? Немного? Такая же ситуация с МИДом.

Как выбирать? Голосованием в Faсеbook?

Есть много вариантов – на конкурсной основе, с привлечением западных экспертов.

У вас уже конкретные кандидаты среди прокуроров, генералов, дипломатов?

Наверное, это все-таки прерогатива президента обсуждать эти вопросы. Я не отвечаю за кадровые вопросы.

«Говорить с Россией придется»

Будете ли вы делать какие-то шаги в направлении вступления в НАТО и ЕС?

Вступление в ЕС и НАТО – не самоцель, это инструмент, который позволит Украине достичь уровня социально-экономического развития европейских государств, получить безопасность. Сейчас будучи членом НАТО, ты защищен от внешних угроз. К сожалению, наши европейские интеграционные процессы были подтверждены огромным количеством смертей на Майдане. За то, что мы идем в Европу и НАТО, сегодня мы каждый день платим смертями или ранением наших ребят на фронте. Вносить в Конституцию изменения – это хорошо, только это ни на йоту не приближает наше вступление в эти организации. Мы можем дальше продолжать обманывать людей, говоря, что скоро вступим в ЕС. Мы не сможем вступить в ЕС, пока у нас война на востоке с Российской Федерацией, пока у нас оккупированный Крым. О каком Шенгене мы можем говорить, когда у нас открытая граница с РФ?

Не все страны ЕС являются членами шенгенской зоны.

Европейские политики говорили, что в ближайшем будущем Украина не сможет стать членом ЕС. Мне прискорбно это слышать, но это так. Теперь к НАТО. Вступить сегодня в НАТО мы тоже не сможем. У нас фактически война с Российской Федерацией. Есть пятая статья устава НАТО, которая говорит, что в случае нападения на страну-члена НАТО все должны встать на ее защиту. Вы верите в то, что НАТО будет готово купить билет на эту войну? Нет. Мы туда должны стремиться, мы туда идем, никто не собирается менять этот курс, но и обманывать тоже не надо, что это произойдет в течении ближайших лет.

Фото: Макс Требухов

Зеленский сказал, что придется вести переговоры с Россией. То есть Зеленский-президент, получив место на Банковой, поднимает трубку и звонит Путину?

Мы сегодня не говорим с Россией? У нас нет нормандского формата, в котором разрабатывался Минск-2, где заседали Олланд, Меркель, Путин, Порошенко. Они там не говорили между собой? Мы в Минске с ними не общаемся, где есть представители РФ, боевиков, есть делегированный Украиной представитель? Это не президент Украины назначил представителя Украины по обмену заложниками, который летает в РФ (Виктор Медведчук, – LB.ua)? Хотел бы напомнить, что последний обмен был год и три месяца тому назад. У нас не было прямых телефонных переговоров между Путиным и Порошенко, по крайней мере до событий в Азовском море? Зачем лукавить там, где не надо? Говорить с Россией придется. Потому что, пока говорят дипломаты или президенты, молчат пушки.

Это будет тот же формат или какой-то новый?

Видение Владимира – это будет нормандский формат, который должен расширяться за счет Великобритании и США как подписантов Будапештского меморандума. Для того, что бы победить в войне, необходимы четыре базиса – дипломатический, экономический, информационный (у нас нет информационной стратегии), сильная армия.

«Я с Коломойским вообще ни разу не разговаривал, при мне Зеленский с Коломойским не разговаривал»

К политический альянсам. Встречался ли Зеленский с Садовым? (Позже Андрей Садовой подтвердил встречу, – LB.ua).

Не знаю, но думаю, что все кандидаты должны объединятся для защиты результатов голосования.

Может ли Зеленский снять свою кандидатуру в пользу других кандидатов?

Вы когда-нибудь видели, чтобы первый номер рейтинга с отрывом в 10% снимал свою кандидатуру в пользу других кандидатов?

Если он технический кандидат.

Я это тоже уже слышал и задавал своим коллегам вопрос, выдели ли они технических кандидатов, которые бы обгоняли кого-то из основных минимум на 10%. Я в украинской политике таких историй не помню. Я уже слышал, что Зеленский снимется 28 февраля, но видите не снялся.

Ответ «нет»?

Ответ «нет».

Фото: Макс Требухов

Когда кто-то из штаба или Зеленский лично разговаривал с Игорем Коломойским?

Я с Коломойским вообще ни разу не разговаривал, при мне Зеленский с Коломойским не разговаривал. Истории по поводу того, что Коломойский управляет Зеленским – это неправда.

Есть «плюсы», которое неустанно рекламируют Зеленского.

Говорить, что между «плюсами» и «Кварталом» плохие отношения – это, конечно, глупо. Это единственное, почему нам пытаются объяснить, что Зеленский – рука Коломойского. Если использовать эту логику, тогда мы победили однозначно. Тогда за нас и Виктор Пинчук – нас показывают по ICTV и Новому каналу, за нас Ренат Ахметов, потому что у «Квартала» есть взаимоотношения с «Украиной», за нас «Интер» – Валерий Хорошковский, Сергей Левочкин, Дмитрий Фирташ, – потому что Зеленский два раза был руководителем «Интера». Я вам больше скажу, президентские каналы тоже за нас, потому что столько времени они посвящают скромной кандидатуре Зеленского.

Но «плюсы» не так освещают кампанию Зеленского, как «Прямой» или «5 канал».

Во время избирательной кампании есть информационный поток. Я думаю, что на канале «1+1» меньше будет выделено времени Зеленскому, нежели другим кандидатам. Если вы говорите о контенте «Квартала», то он выходил и до выборов.

Фото: http://cje.org.ua

И фильм о 40-м президенте США Рональде Рейгане.

Есть договорные отношение. Хорошо, а когда он озвучивал фильм «Паддингтон», это тоже в рамках избирательной кампании? Давайте, когда день сменяет ночь, – это тоже для того, чтобы Зеленский победил.

То есть, «плюсы» по собственному желанию рекламируют Зеленского?

Если мы говорим о прямой рекламе, то мы за нее платим. Если мы говорим о присутствии в информационных блоках, то это освещение избирательной кампании и там показывают не только нас, но и всех остальных топовых кандидатов.

Фото: Макс Требухов

Штаб заказывал изготовление информационных бордов «І це я»?

Не знаю.

LB.ua: В это время в помещение заходит сотрудник штаба и сценарист «Квартала» Юрий Костюк.

Юрий Костюк: Заказывали.

И их будут размещать рядом с бордами других кандидатов?

Ю.К.: На тех площадях, где это возможно, будем. Хороший троллинг.