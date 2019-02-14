Зеленский, Порошенко и Тимошенко лидируют в президентской гонке

Во втором туре Порошенко проигрывает и Тимошенко, и Зеленскому.

Более четверти украинцев (26,9%), которые будут участвовать в голосовании на президентских выборах 31 марта, намерены поддержать шоумена Владимира Зеленского, за ним в рейтинге следуют нынешний глава государства Петр Порошенко (17,7%) и лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко (15,8%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), передает "Интерфакс-Украина".

Кроме того, в первом туре среди респондентов, которые решили, что пойдут на выборы, 9,8% готовы поддержать члена "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко, 6,6% - лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 6,1% - лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Среди всех опрошенных за Зеленского проголосовали бы 16,4%, за Порошенко - 10,8%, а за Тимошенко - 9,6%. При этом 27% респондентов сказали, что еще не определились с выбором.

У Зеленского самая высокая поддержка на юге и востоке Украины (около трети избирателей), на западе и на Донбассе его поддерживает почти равное количество избирателей (22,4% и 22,5%), а в центре - четверть опрошенных.

Порошенко самая высокая поддержка на западе и в центре Украины (26,7% и 20,1% соответственно). На Донбассе его поддерживает 11,3% избирателей, а на юге и востоке - 8,3% и 8,7% соответственно.

У Тимошенко самый высокий рейтинг на востоке страны (19,2%), в западных и южных регионах ее поддерживает равное количество избирателей - по 14,8%, а в центре – 17,3% респондентов. При этом самая низкая поддержка на Донбассе - 2,8%.

Антирейтинг возглавляет также Порошенко (40,8%), после него идет Тимошенко (25,2%), Бойко (16,8%), Ляшко (15,1%). У Зеленского антирейтинг - 10,8%.

Самые высокие шансы стать следующим президентом Украины по мнению 17,8% опрошенных у Порошенко, 16,8% считают что у Тимошенко, а 13,7% такие шансы видит у Зеленского. При этом 43,2% затруднились либо отказались ответить на этот вопрос.

Во втором туре, согласно опросу, Порошенко проигрывает Тимошенко и Зеленскому, который в свою очередь побеждает Тимошенко.

Опрос не проводился в оккупированном Крыму, а в Донецкой и Луганской областях его проводили только на территории, подконтрольной украинскому власти. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Напомним, второй тур президентских выборов в Украине пройдет в апреле 2019 года, если ни один из кандидатов на выборах 31 марта не наберет 50% голосов избирателей.