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Украинское гражданство за год получили 988 человек, в том числе 126 россиян

Более пяти тысяч человек вышли из украинского гражданства.

Украинское гражданство за год получили 988 человек, в том числе 126 россиян
Фото: diasporanews.com

Президент Петр Порошенко в 2018 году принял в гражданство Украины около тысячи иностранцев, в том числе 126 россиян.

Об этом сообщили в уполномоченных органах агентству "Украинские новости".

"С 1 января по 31 декабря 2018 года Президентом Украины было принято решение и изданы указы о принятии в гражданство Украины 988 лиц", - сообщила Администрация Президента.

Согласно данным Государственной миграционной службой информации, 156 принятых в украинское гражданство лиц происходят из Сирии, 126 - из России, 109 - из Армении, а 95 были лицами без гражданства. Также в украинское гражданство были приняты 65 выходцев из Афганистана, 50 - из Молдовы, 43 - из Грузии, по 39 - из Азербайджана и Ирака, 38 - из Узбекистана, 34 - из Ирана, 33 - из Ливана, 19 - из Пакистана, 17 - из Иордании, 16 - из Египта, 15 - из Беларуси, 14 - из Нигерии и 11 - из Турции.

За год было прекращено украинское гражданство 5637 лиц, в том числе вследствие выхода из гражданства - 5105 лиц, вследствие потери гражданства - 41 лицо, по предусмотренным международными договорами Украины основаниям - 491 лицо.

Напомним, что иностранцы, желающие получить украинское гражданство, вскоре должны будут сдавать экзамен по украинскому языку. Об этом говорится в указе президента Петра Порошенко о мерах по укреплению государственного статуса украинского языка.

Один из пунктов этого указа поручает Кабинету министров в течение двух месяцев разработать и утвердить государственную целевую программу на 2018-2028 годы и предусмотреть в том числе введение сертификационных экзаменов по украинскому языку для лиц, которые ходатайствуют о приеме в гражданство Украины.

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