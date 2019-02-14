Печерский суд обязал ГБР открыть дело против Супрун

Печерский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований открыть уголовное производство в отношении исполняющей обязанности министра здравоохранения Уляны Супрун за вмешательство в деятельность суда. Решение было принято в среду, 13 февраля, сообщает "Судебно-юридическая газета".

Суд обязал ГБР внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 376 Уголовного кодекса Украины и начать досудебное расследование. Указанная статья Уголовного кодекса предусматривает наказание за вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения. Часть 2 данной статьи предусматривает те же действия, совершенные с использованием служебного положения.

Ожидается, что сегодня судья Окружного административного суда Киева Сергей Каракашьян огласит решение по ходатайству правительства об отмене временного запрета Уляне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения.

Напомним, 5 февраля 2019 года суд запретил Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения. Такое решение было принято по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука. Вчера Кабмин принял распоряжение, которое позволяет Супрун выполнять обязанности главы Минздрава, в частности, подписывать документы по распределению лекарств и вакцин.