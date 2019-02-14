Аваков в США представил свой план деоккупации Донбасса
Аваков в США представил свой план деоккупации Донбасса
Мангер: нападение на Гандзюк заказал генерал СБУ
Мангер: нападение на Гандзюк заказал генерал СБУ
Молдова отзывает посла в России
Молдова отзывает посла в России
Как Лукашенко пытается предотвратить "белорусский Донбасс"
Как Лукашенко пытается предотвратить "белорусский Донбасс"
Суд постановил арестовать имущество заводов Коломойского
Суд постановил арестовать имущество заводов Коломойского
Вакарчук о Зеленском: когда ты говоришь о борьбе с олигархами и сам связан с олигархом - это нечестно
Вакарчук о Зеленском: когда ты говоришь о борьбе с олигархами и сам связан с олигархом - это нечестно
В ЕС достигли нового компромисса по "Северному потоку-2"
В ЕС достигли нового компромисса по "Северному потоку-2"
Настоятеля церковного "МАФа" в киевском Детинце задержали в аэропорту "Борисполь" (обновлено)
Настоятеля церковного "МАФа" в киевском Детинце задержали в аэропорту "Борисполь" (обновлено)
На дне Тихого океана нашли затонувший в 1942 году американский авианосец "Хорнет"
На дне Тихого океана нашли затонувший в 1942 году американский авианосец "Хорнет"
ГлавнаяПолитика

Печерский суд обязал ГБР открыть дело против Супрун

И.о. министра здравоохранения подозревают во вмешательстве в рабоут судьи.

Печерский суд обязал ГБР открыть дело против Супрун
Ульяна Супрун на заседании Окружного административнго суда
Фото: Макс Левин

Печерский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований открыть уголовное производство в отношении исполняющей обязанности министра здравоохранения Уляны Супрун за вмешательство в деятельность суда. Решение было принято в среду, 13 февраля, сообщает "Судебно-юридическая газета".

Суд обязал ГБР внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 376 Уголовного кодекса Украины и начать досудебное расследование. Указанная статья Уголовного кодекса предусматривает наказание за вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения. Часть 2 данной статьи предусматривает те же действия, совершенные с использованием служебного положения.

Ожидается, что сегодня судья Окружного административного суда Киева Сергей Каракашьян огласит решение по ходатайству правительства об отмене временного запрета Уляне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения.

Напомним, 5 февраля 2019 года суд запретил Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения. Такое решение было принято по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука. Вчера Кабмин принял распоряжение, которое позволяет Супрун выполнять обязанности главы Минздрава, в частности, подписывать документы по распределению лекарств и вакцин.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также