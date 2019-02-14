В России статью московского депутата о Сенцове проверят на оправдание терроризма

Следственный комитет России проверит на оправдание терроризма статью московского муниципального депутата Виктора Котова, посвященную украинскому режиссеру Олегу Сенцову.
Об этом сообщает русская служба Радио Свобода со ссылкой на телеграм-канал "Правозащита Открытки".
По словам депутата, в материале в районной газете "Наша Якиманка" он писал об уголовном деле Олега Сенцова, акциях в его поддержку и голодовке режиссера. Котова вызвали на опрос к следователю, а статью отправили на лингвистическую экспертизу.
Сенцов осужден в России на 20 лет лишения свободы по обвинению в подготовке теракта в аннексированном Крыму. Свою вину он не признает. В прошлом году режиссер 145 дней держал голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключённых.