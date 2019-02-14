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В России статью московского депутата о Сенцове проверят на оправдание терроризма

Депутат написал в районке статью об уголовном деле Сенцова, акциях в его поддержку и голодовке режиссера.

В России статью московского депутата о Сенцове проверят на оправдание терроризма
Фото: twitter

Следственный комитет России проверит на оправдание терроризма статью московского муниципального депутата Виктора Котова, посвященную украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

Об этом сообщает русская служба Радио Свобода со ссылкой на телеграм-канал "Правозащита Открытки".

По словам депутата, в материале в районной газете "Наша Якиманка" он писал об уголовном деле Олега Сенцова, акциях в его поддержку и голодовке режиссера. Котова вызвали на опрос к следователю, а статью отправили на лингвистическую экспертизу.

Сенцов осужден в России на 20 лет лишения свободы по обвинению в подготовке теракта в аннексированном Крыму. Свою вину он не признает. В прошлом году режиссер 145 дней держал голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключённых.

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