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Молдова отзывает посла в России

Накануне делегации Молдовы было отказано в доступе к освобожденным из афганского плена молдавским пилотам.

Молдова отзывает посла в России
Посол Молдовы в Российской Федерации Андрей Негуца
Фото: rusia.mfa.md

Республика Молдова отзывает своего посла в Российской Федерации Андрея Негуцу.

Информацию об этом подтвердил советник по связям с прессой Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Александру Ройтман, передает Укринформ.

О причинах отзыва посла будет сообщено дополнительно.

Ранее Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Молдове Олег Васнецов был вызван в Министерство иностранных дел и европейской интеграции, где ему была вручена нота протеста в связи с отказом в доступе членов молдавской делегации к освобожденным из афганского плена молдавским гражданам.

В ноте, в частности, подчеркивается, что власти РФ отказываются также сообщить местонахождение молдавских пилотов и предоставить информацию о состоянии их здоровья. МИД Молдовы заявил, что молдавская сторона оставляет за собой право обратиться в международные организации в связи с действиями российских властей.

Посол России сообщил при этом, что молдавские пилоты находятся под покровительством одной из неправительственных организаций, а правительство РФ не вовлечено в этот процесс.

Накануне делегации Молдовы, находящейся в Москве для оказания помощи молдавским пилотам, было отказано в доступе к ним.

Как известно, в 2015 году на территории Афганистана был сбит молдавский вертолет. Из трех находившихся на борту пилотов один погиб, а двое оставшихся в живых попали в плен к афганским талибам.

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