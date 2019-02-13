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На дне Тихого океана нашли затонувший в 1942 году американский авианосец "Хорнет"

Корабль сыграл ключевую роль в ряде морских битв Второй мировой войны.

Пятидюймовая пушка на борту USS Hornet
Фото: Paul G. Allen’s Vulcan Inc.
Пятидюймовая пушка на борту USS Hornet

Исследовательское судно Petrel основателя Microsoft Пола Аллена обнаружило возле Соломоновых островов затонувший в 1942 году авианосец USS Hornet.

Об этом говорится на сайте Пола Аллена.

"Хорнет" сыграл ключевую роль в некоторых важнейших морских битвах Второй мировой войны, включая рейд Дулиттла и битву за Мидуэй. Именно с палубы "Хорнета" подполковник американской армии Джеймс Дулиттл совершил первую воздушную атаку на Японию, включая Токио. Авианосец был потоплен во время боя у островов Санта-Крус в 1942 году после скоординированной атаки японских пикирующих бомбардировщиков и самолетов-торпедоносцев и, в конечном итоге, торпед от двух японских эсминцев.

Фото: facebook.com/rvpetrel

Останки корабля USS Hornet были обнаружены в конце января 2019 года на глубине 5330 метров. Корабль покоится на дне южной части Тихого океана.

Обломки обнаружил автономный аппарат, используя сонар. Затем с помощью видеозаписи исследователи убедились, что это действительно "Хорнет".

Две 20-мм зенитные пушки
Фото: Paul G. Allen’s Vulcan Inc.
Две 20-мм зенитные пушки

1,1-дюймовая зенитная пушка
Фото: Paul G. Allen’s Vulcan Inc.
1,1-дюймовая зенитная пушка

Американский истребитель F4F Wildcat
Фото: Paul G. Allen’s Vulcan Inc.
Американский истребитель F4F Wildcat

Буксир
Фото: Paul G. Allen’s Vulcan Inc.
Буксир

Повреждения на корпусе
Фото: Paul G. Allen’s Vulcan Inc.
Повреждения на корпусе

Фото: Paul G. Allen’s Vulcan Inc.

Во время этой же экспедиции был найден японский линкор "Хиеи", который был частью эскорта авианосцев во время атаки на Перл-Харбор в декабре 1941 года. Он также был потоплен в 1942 году у Соломоновых островов.

Судно Petrel за последние несколько лет обнаружило большое количество потерпевших крушение кораблей времен Второй мировой войны - американских, британских, итальянских, японских. В марте 2018 года года он обнаружил американский авианосец USS Lexington, в августе 2017 года - американский крейсер Indianapolis.

Пол Аллен умер в октябре 2018 года.

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