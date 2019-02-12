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Македония официально изменила название ради членства в НАТО

Торжественное подписание протокола о присоединении Македонии к НАТО состоялось 6 февраля.

Македония официально изменила название ради членства в НАТО
Фото: EPA/UPG

Власти Македонии сообщили, что страна изменила свое название на Северную Македонию, как предполагает ее договор с Грецией.

Как сообщает Радио Свобода, договор вступил в силу 12 февраля после официальной публикации в правительственном Официальном вестнике.

В Брюсселе, 6 февраля состоялось торжественное подписание протокола о присоединении Македонии к НАТО.

Вступление Македонии в оборонный альянс стало возможным после того, как страна уладила противоречия относительно названия с членом альянса Грецией. Афины считают, что название "Македония" может привести к территориальным претензиям относительно одноименного греческого региона, граничащего с бывшей югославской республикой, поэтому греки настаивали на изменении названия страны-соседа.

Соответствующие изменения в Конституцию парламент Македонии одобрил 11 января 2019 года.

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