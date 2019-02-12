Президент Филиппин выступил за переименование страны

"Маркос был прав. Он хотел изменить название на Махарлика".

Президент Филиппин Родриго Дутерте поддержал идею бывшего диктатора Фердинанда Маркоса, который предлагал переименовать страну в Махарлика. Целью переименования должно стать избавление от колониального прошлого, так как нынешнее название связано с именем испанского короля Филиппа II.

Об этом пишет Bloomberg.

"Давайте когда-то изменим название. Маркос был прав. Он хотел изменить его на Махарлика, потому что это малайское слово", - сказал Дутерте в понедельник после распределения прав собственности на землю в провинции Минданао с мусульманским большинством.

Предложение Дутерте переименовать страну уже прокомментировал президент Сената Тито Сотто. Он сказал, что это потребует переписывание Конституции и слишком большого количества изменений. Дутерте также предложил внести изменения в устав нации и перейти к федеральной форме правления.

Маркос, которого отстранили от власти в результате мирного восстания более 30 лет назад, предлагал изменить название для роста национализма после того, как поставил Филиппины под военное правление.

Напомним, в 2018 году король Свазиленда решил переименовать страну в Королевство Эсватини.

Сейчас также происходит переименование Македонии в Северную Македонию.