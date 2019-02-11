​В райцентре под Минском десятиклассник зарезал учительницу и сверстника

Подозреваемому 15 лет. В школе он считался очень тихим и спокойным.

11 февраля в средней школе №2 в белорусском городе Столбцы десятиклассник убил ножом учительницу и другого школьника. Еще два ребенка ранены.

Об этом пишет местное издание TUT.by.

"По предварительным данным, подозреваемый в нападении ученик 10-го класса пришел в школу около 7.40. Он поставил портфель и вышел из кабинета. Затем вернулся и напал на учительницу истории, которая должна была вести первый урок. За педагога попытались вступиться два одноклассника. Они получили ранения. После этого подозреваемый выбежал из класса и зашел в соседний кабинет, где напал на ученика 11-го класса. 17-летний школьник в результате нападения погиб", — сообщил официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович.

Погибшей учительнице было 50 лет.

Погибшему подростку удар пришелся сзади в шею. Предполагают, что нападавший целился туда сознательно.

Два пострадавших десятиклассника находятся в больнице, их состояние оценивается как стабильное.

Причину произошедшего никто не знает.

После нападения школьник выпрыгнул из окна второго этажа и убежал, но его вскоре задержали в ходе масштабной отработки города.

По предварительным данным, нападавшему 15 лет. Перед нападением он удалил свои страницы в соцсетях. В школе его охарактеризовали как очень тихого и спокойного.

Напомним, 17 октября 2018 года в керченском колледже произошло массовое убийство. 18-летний студент Владислав Росляков принес самодельное взрывное устройство и ружье. Он устроил в колледже взрыв и открыл стрельбу по людям. Погибли 20 человек, сам Росляков покончил с собой. Пострадали около 50 человек.