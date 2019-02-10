На турнире ММА в Германии состоялась яркая массовая драка
На турнире ММА в Германии состоялась яркая массовая драка
Тимошенко прокомментировала задержание активистов в центре Киева
Тимошенко прокомментировала задержание активистов в центре Киева
Смотр «украиноботов»: Петр Порошенко презентовал сторонникам свою программу
Смотр «украиноботов»: Петр Порошенко презентовал сторонникам свою программу
«Сетки»: ключ к победе или фальш-панель?
«Сетки»: ключ к победе или фальш-панель?
Порошенко выиграл суд против ВВС за клевету (обновлено)
Порошенко выиграл суд против ВВС за клевету (обновлено)
В Киеве проходит форум в поддержку Порошенко (добавлено фото)
В Киеве проходит форум в поддержку Порошенко (добавлено фото)
Дом Авакова обстреляли салютами
Дом Авакова обстреляли салютами
Нардеп Шахов облил водой Насирова в прямом эфире
Нардеп Шахов облил водой Насирова в прямом эфире
Под райотделом в Киеве произошли столкновения: 40 задержанных, трое полицейских - в больнице (обновлено)
Под райотделом в Киеве произошли столкновения: 40 задержанных, трое полицейских - в больнице (обновлено)
ГлавнаяМир

В Белом доме не исключили повторения "шатдауна"

Предыдущая приостановка работы правительства длилась рекордные 35 дней.

В Белом доме не исключили повторения "шатдауна"
Фото: EPA/UPG

Федеральному правительству США вновь грозит частичная приостановка работы (шатдаун), если к концу дня в пятницу не будет принято решение о продлении финансирования. Предыдущий шатдаун, который длился рекордные 35 дней, завершился лишь в январе.

Об этом пишет "Голос Америки".

В центре дискуссии по-прежнему остается вопрос о финансировании строительства заграждения на границе США и Мексики. Президент США Дональд Трамп требует выделить на эти цели 5,7 миллиарда долларов. Находящиеся в оппозиции демократы, судя по всему, готовы выделить некоторую сумму, но гораздо меньше, чем хочет президент.

Исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвани заявил, выступая по каналу NBC News, что возможность нового шатдауна нельзя исключить.

Мик Малвани
Фото: NBC News
Мик Малвани

"Президент действительно считает, что на границе возник кризис в сфере национальной безопасности и гуманитарный кризис, и он намерен что-то сделать в связи с этим, – добавил Малвани. – Он намерен принять все законные меры, чтобы защитить эту границу".

По словам Малвани, если Трамп не добьется выделения денег в необходимом ему объеме, он, вероятно, скажет: "Я найду деньги в другом месте" и воспользуется другими правительственными фондами. Это решение наверняка будет оспорено демократами.

Финансовое соглашение, которое может предотвратить шатдаун, разрабатывает двухпартийная группа из 17 законодателей.

Демократы изначально отказывались выделять любые средства на стену, но теперь законодатели, знакомые с ходом переговоров, говорят, что оппоненты Трампа, похоже, готовы пойти на некоторое финансирование заграждения на границе, возможно, в размере 2 миллиардов долларов. Они также предлагают ужесточить контроль на пунктах пропуска через границу в целях борьбы с контрабандой наркотиков и активнее использовать беспилотники и другие технологии для пресечения незаконных проникновений в страну.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также