В Белом доме не исключили повторения "шатдауна"

Федеральному правительству США вновь грозит частичная приостановка работы (шатдаун), если к концу дня в пятницу не будет принято решение о продлении финансирования. Предыдущий шатдаун, который длился рекордные 35 дней, завершился лишь в январе.

Об этом пишет "Голос Америки".

В центре дискуссии по-прежнему остается вопрос о финансировании строительства заграждения на границе США и Мексики. Президент США Дональд Трамп требует выделить на эти цели 5,7 миллиарда долларов. Находящиеся в оппозиции демократы, судя по всему, готовы выделить некоторую сумму, но гораздо меньше, чем хочет президент.

Исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвани заявил, выступая по каналу NBC News, что возможность нового шатдауна нельзя исключить.

Фото: NBC News Мик Малвани

"Президент действительно считает, что на границе возник кризис в сфере национальной безопасности и гуманитарный кризис, и он намерен что-то сделать в связи с этим, – добавил Малвани. – Он намерен принять все законные меры, чтобы защитить эту границу".

По словам Малвани, если Трамп не добьется выделения денег в необходимом ему объеме, он, вероятно, скажет: "Я найду деньги в другом месте" и воспользуется другими правительственными фондами. Это решение наверняка будет оспорено демократами.

Финансовое соглашение, которое может предотвратить шатдаун, разрабатывает двухпартийная группа из 17 законодателей.

Демократы изначально отказывались выделять любые средства на стену, но теперь законодатели, знакомые с ходом переговоров, говорят, что оппоненты Трампа, похоже, готовы пойти на некоторое финансирование заграждения на границе, возможно, в размере 2 миллиардов долларов. Они также предлагают ужесточить контроль на пунктах пропуска через границу в целях борьбы с контрабандой наркотиков и активнее использовать беспилотники и другие технологии для пресечения незаконных проникновений в страну.