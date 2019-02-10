В Москве и Санкт-Петербурге задержали несколько участников несогласованной с властями протестной акции "Марш материнского гнева". Об этом пишет "Настоящее время".

Протесты в около десяти городах проходят в поддержку активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко, которую судят по статье о "нежелательных организациях" и активистки Лии Милушкиной.

Когда Шевченко находилась под домашним арестом, ее 17-летняя дочь скончалась в больнице после госпитализации с обструктивным бронхитом. Суд отказал дать возможность женщине посетить дочь в реанимации.

Организаторы требуют освободить всех политзаключенных женщин в России.

В Петербурге полицейские требовали от протестующих разойтись, угрожая применить физическую силу и снимая собравшихся на камеры. Участники марша изменили первоначально планировавшийся маршрут, но шли по улицам в тишине и без лозунгов. Тем не менее, ОМОН начал их задерживать.

По данным "Открытой России", в Петербурге на акцию вышли более 150 людей, там задержали семь человек. На митинг в Москве пришли около 500 человек. На акции в Екатеринбурге задержали одного человека днем ранее.

Фото: twitter.com/MBKhMedia

Фото: NEWS.ru

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Анастасию Шевченко узницей совести и призвала власти немедленно её освободить.

Лия Милушкина отправлена под домашний арест по обвинению в хранении наркотиков, ее муж по этому делу арестован. Они утверждают, что наркотики им подбросили после угроз – в связи с их общественной деятельностью.