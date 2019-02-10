В России размещено более 64 крылатых ракет 9М729, - СМИ

Ранее считалось, что в РФ их около 16.

Россия может иметь больше ракет 9М729, чем считалось ранее

В распоряжении России может находиться не менее 64 крылатых ракет 9М729 (по обозначению НАТО - SSC-8). Об этом немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) пишет в воскресенье, 10 февраля, со ссылкой на сотрудников неназванной спецслужбы одной из западных стран, передает DW.

По информации газеты, ракеты имеются не только в учебном батальоне на полигоне Капустин Яр в Астраханской области и в Камышлове Свердловской области, но также в Моздоке (Северная Осетия-Алания) и Шуе. США впервые сообщили союзникам по Североатлантическому альянсу о предполагаемом наличии ракет в Шуе во второй половине 2018 года.

"В каждом из батальонов имеются не менее четырех пусковых установок. На каждой из них можно разместить четыре ракеты, которые могут нести различные типы боеголовок, включая ядерные", - говорится в материале.

До сих пор считалось, что Москва уже несколько лет имеет более 16 ракет 9М729. Соединенные Штаты и их союзники по НАТО считают это нарушением договора о РСМД, поскольку эти ракеты, оснащенные ядерными боеголовками, имеют радиус действия от 500 км.

Напомним, США приостановили свое участие в ракетном договоре с Россией из-за ракеты 9М729. Она способна пролететь более 500 километров, что противоречит ДРСМД. Российские военные утверждают, что на заводе заправляют ракету таким количеством топлива, чтобы та не могла преодолеть 500-километровый рубеж.

Ракета предназначена для комплекса "Искандер". Ранее Минобороны подтвердило размещение Россией 12 "Искандеров" у границы с Украиной около Краснодара.

Договор о РСМД Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали в декабре 1987 года. Летом 1988 года договор вступил в силу. США и СССР обязались не производить, не испытывать и не развертывать крылатые и баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.