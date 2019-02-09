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Почти 100 человек пострадали из-за столкновения двух поездов у Барселоны

Поезда оказались на одном пути.

В Испании вблизи Барселоны произошло столкновение двух пассажирских поездов, в результате чего один человек погиб, еще около сотни людей пострадали. Об этом сообщает CCMA.

У Барселоны столкнулись два поезда
Фото: ccma.cat
У Барселоны столкнулись два поезда

"Пригородные поезда столкнулись "лоб в лоб" на линии между городами Сан-Висенте-де-Кастельет и Манреса, северо-западнее Барселоны. Один из них направлялся в Барселону, а второй в Манресу", - говорится в сообщении.

На данный момент неизвестно, почему поезда оказались на одном пути.

В управлении гражданской защиты Каталонии сообщили, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 16 - в удовлетворительном, еще 76 - получили незначительные травмы.

Фото: ccma.cat

Напомним, 13 декабря в Анкаре из-за столкновения скоростного пассажирского поезда с пригородным погибли четыре человека, еще более 40 пострадали.

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